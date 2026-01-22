Slušaj vest

Nakon snežnih padavina i niskih temperatura, otopljavanje značajno utiče na stanje kolovoza i uslove odvijanja saobraćaja, te se vozači upozoravaju na oprez zbog mogućih oštećenja na kolovozu, iznenadnih udarnih rupa i neravnina, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni se na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci zadržavaju šest sati. Na graničniom prelazu Šid zadržavanje je tri sata.