BEOGRAD - Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je danas da je nastavila sa ulaganjem u razvoj i modernizaciju maloprodajne mreže i u 2025. godini, uprkos izazovnim okolnostima koje su obeležile poslovanje u prethodnom periodu.

Kako je objavljeno na sajtu te kompanije, tokom prošle godine pušteno je u rad ukupno šest NIS Petrol benzinskih stanica širom Srbije, od kojih je pet objekata u potpunosti modernizovano, dok je izgrađena jedna benzinska stanica, čime je dodatno unapređena dostupnost maloprodajnih objekata NIS-a i dodatno poboljšan kvalitet potrošačkih usluga na lokacijama modernizovanih objekata.