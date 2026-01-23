Slušaj vest

Kratak dah i umor pri penjanju uz stepenice česta su pojava, i ne treba ih ignorisati. Gotovo svako je bar jednom osetio kratak dah dok se penje uz stepenice. Taj osećaj često nas zabrine i navede na pitanje da li je sa srcem sve u redu.

A kada može ukazivati na problem sa srcem, objasnio je za Redakciju kardiolog Miljko Ristić:

Miljko Ristić Foto: Kurir Televizija

- Penjanje uz stepenice, ili uz neke veće uzbrdice, veoma je težak i jedan od najvećih napora za srčani mišić. Srčani mišić se lako prilagođava ubrzanom hodu po ravnom, čak i ako ide preko nekih blagih uzvišenja, brda i tako dalje. Ali karakteristične su stepenice. Nema osobe koja će, ako ide u jednom kontinuiranom hodu, do petog sprata stići a da ne bude dosta zadihana, bez obzira na to što je kardiovaskularni sistem uredan - kaže Ristić.

Problem nastaje onda kada se nedostatak daha javlja i pri vrlo malom naporu, ili kada je praćen drugim simptomima. Ako se uz zadihanost pojavljuju bol u grudima, osećaj pritiska, lupanje srca, vrtoglavica ili izrazit umor, to može ukazivati na poremećaj rada srca ili krvnih sudova. Posebno su rizične osobe koje već imaju dijagnostikovanu kardiovaskularnu bolest ili su zbog nje operisane.

- Ne preporučuje se kardiovaskularnim pacijentima da se penju brzim hodom na veće visine, već da koriste lift. Drugo su sportisti, ali bolesnicima koji boluju od kardiovaskularnih bolesti i koji su operisani zbog kardiovaskularnih bolesti, ne preporučuje se brzo penjanje do bilo kog sprata u zgradi u kojoj stanuju ili u nekoj drugoj zgradi.

Foto: Vladimir Milovanović

Smanjena sposobnost srca

Stručnjaci savetuju da se pacijenti sa srčanim tegobama ne izlažu naglom i brzom penjanju uz stepenice, naročito na veće spratove, već da koriste lift ili prave češće pauze. Kod njih je smanjena sposobnost srca da se brzo prilagodi naporu, pa takva aktivnost može predstavljati nepotrebno opterećenje.

Važno je, međutim, napraviti razliku između bolesti i kondicije. Osobe koje se malo kreću, imaju višak kilograma ili su dugo bile fizički neaktivne, mogu se brzo zadihtati iako nemaju srčanu bolest. U tim slučajevima, postepeno povećavanje fizičke aktivnosti i lagano vežbanje često dovode do poboljšanja.

ZADIŠETE SE PRILIKOM PENJANJA UZ STEPENICE? VEROVATNO IMATE OVAJ PROBLEM! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs