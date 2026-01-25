Da se ne zaboravi

Pukovnik Veljko Leka, pilot helikoptera iz sastava milicije i Srpske Vojske Krajine, Vojske Republike Srpske i Jedinice za specijalne operacije Resora Državne bezbjednosti MUP Srbije, bio je jedan od najsposobnijih pilota helikoptera ikada na ovim prostorima.

U ratovima devedesetih, kada je nebo nad prostorom bivše Jugoslavije bilo jednako opasno kao i zemlja, ime Veljka Leke među pilotima izgovaralo se s posebnim poštovanjem.

Bio je pukovnik, važio je za jednog od najiskusnijih pilota svog vremena, ali pre svega bio je čovek koji je helikopter koristio kao sredstvo za spasavanje života, često učestvujući u misijama koji bi mnogi ocenili kao nemoguće.

Veljko Leka je važio za jednog od najiskusnijih pilota svog vremena, a svakako je bio i jedan od najhrabrijih. Foto: Fejsbuk Printscreen/Vojska Republike Srpske

On je rođen 21. januara 1951, a podsećanje na njega i njegova dela objavljeno je na Fejsbuk stranici "Uskok".

Dana 21. januara 1951. godine u Ličkom Petrovom Selu, opština Korenica, rodio se pukovnik pilot Veljko Leka.

Tokom operacije "Koridor" 1992. godine donosio je boce s kiseonikom, samoinicijativno je preletao preko neprijateljskih položaja, kako bi dovezao ranjenike do prihvatilišta.

Pilot Leka je tokom operacije "Koridor" 1992. donosio boce s kiseonikom Foto: Fejsbuk Printscreen/Vojska Republike Srpske

- Spasio je preko 600 ranjenika sa "Koridora", a najteže slučajeve prevozio je u Beograd. Dnevno je znao po nekoliko puta kroz uski koridor leteti za Beograd na VMA. Mnogi mogu samo njemu da zahvale što su ostali živi. Uvek je rizikovao sopstveni život kako bi spasio civile i ranjenike - dodaje se.

Pukovnik Veljko Leka je tokom rata čak tri puta obaran, a jednom i zarobljen da bi nakon 72 dana patnje i mučenja u hrvatskom zatvoru razmjenjen.

Pukovnik Veljko Leka je tokom rata čak tri puta obaran Foto: Fejsbuk Printscreen/Vojska Republike Srpske

- Nije klonuo duhom zahvaljujući mentalnoj, onoj ličkoj snazi. Ubrzo se ponovo našao za komandama helikoptera. On je tokom rata devedesetih godina izveo neverovatnih 6.635 letova, od čega 537 na Kosovu i Metohiji tokom borbi protiv terorističke "OVK" i napada NATO na Srbiju. Od šefa RDB Srbije Joviće Stanišića, za hrabrost dobio je Nagradno počasno oružje Mač sa natpisom "Za hrabrost".

Teška bolest sustigla ga je nakon svih stresova koje je doživio tokom karijere, a bilo ih je za četiri normalna ljudska života. Pukovnik Veljko Leka od milja zvani Ćale, Čiča, ili jednostavno Brko, napustio nas je i zauvek se vinuo u visine 24. januara 2001.godine - navodi se na ovoj stranici.

Šta je Operacija Koridor

Operacija "Koridor 92" bila je velika vojna ofanziva VRS. Foto: Printscreen Youtube RTRS

Operacija Koridor, poznata i kao "Koridor 92", bila je velika vojna ofanziva Vojske Republike Srpske (VRS) tokom rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine. Osnovni cilj operacije bio je uspostavljanje kopnene veze između zapadnog i istočnog dela Republike Srpske, koja je bila presečena delovanjem protivničkih snaga u Bosanskoj Posavini.

Kako je počelo

Tokom proleća 1992. godine, snage Hrvatskog Vijeća Obrane (HVO), uz podršku Hrvatske vojske i Armije BiH, zauzele su ključna mesta u Posavini, uključujući Derventu, Modriču i Odžak, čime je prekinut jedini kopneni put koji je povezivao zapadni deo Republike Srpske (Banjaluku i Krajinu) sa istočnim delom i Srbijom.

Zbog toga je oko milion ljudi u zapadnim krajevima ostalo u gotovo potpunoj izolaciji, bez redovnog snabdevanja hranom, gorivom, lekovima i medicinskim materijalom.

12 beba umrlo

Posebno tragičan i simbolički značajan događaj koji je ukazao na težinu blokade dogodio se u Kliničkom centru u Banjaluci, gde je zbog nestanka medicinskog kiseonika u porodilištu preminulo 12 novorođenih beba.

Zbog presečenog kopnenog puta bilo je problema u snabdevanja hranom, lekovima, medicinskom opremom. Foto: Printscreen Youtube RTRS

Zbog presečenog kopnenog puta nije bilo moguće dopremiti kiseonik na vreme, a međunarodne institucije nisu odobrile vazdušni transport. Ova tragedija duboko je potresla javnost i imala snažan uticaj na donošenje odluke da se što pre krene u vojnu akciju radi proboja blokade.

Glavni cilj operacije bio je proboj takozvanog "koridora života" kroz Bosansku Posavinu, kako bi se obezbedila stalna i sigurna kopnena veza sa Srbijom i omogućilo normalno snabdevanje stanovništva, zdravstvenih ustanova i vojnih jedinica u zapadnom delu Republike Srpske.

Tok operacije

Operacija Koridor smatra se jednom od vojno najuspešnijih operacija VRS tokom rata Foto: Printscreen YouTube

Operacija je započela u junu 1992. godine. Jedinice VRS su u nekoliko faza izvele koordinisane napade na protivničke položaje i 28. juna 1992. godine oslobođena je Modriča. Početkom jula zauzeta je Derventa, a ubrzo potom oslobođen je Odžak.

Završna faza operacije okončana je u oktobru 1992. godine, kada je uspostavljena kontrola nad Bosanskim Brodom

Time je kopneni koridor probijen, a zatim i proširen, čime je obezbeđena njegova trajna upotreba.