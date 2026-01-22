Slušaj vest

Narednih dana uslediće promenljivo vreme, uz postepeno slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevne temperature ali će u košavskom području jugoistočni vetar u petak i subotu biti u pojačanju, dok će u nedelju duvati olujna košava uz orkanske udare na jugu Banata - oko i malo iznad 100 km/h, navodi se u najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Vetar će početkom sledeće sedmice oslabiti i biti u skretanju na severozapadni i zapadni.

Danas se u većini mesta očekuje slab, ponegde i umeren mraz, tokom dana biće umereno do pretežno oblačno, tek ponegde sa slabim, kratkotrajnim padavinama - ujutro snegom, a tokom dana kišom.

Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar.

Najviša dnevna temperatura biće od 0 na severozapadu zemlje i u Negotinskoj Krajini do 8 stepeni u centralnim predelima i na jugoistoku zemlje.

Savetuje se oprez zbog moguće poledice.

Narednih dana biće promenljivo vreme uz postepeno slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevne temperature.

Padavine će biti slabe, kratkotrajne i sporadične, a više kiše očekuje se samo u nedelju i ponedeljak i to na jugu, jugoistoku i istoku zemlje, od 20 do 40 mm kiše.

U Timočkoj Krajini do ponedeljka će se zadržati oblačno, tmurno i hladno vreme, povremeno uz rosulju ili slab sneg i najvišu dnevnu temperaturu od 0 do 2 stepena.

