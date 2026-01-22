Slušaj vest

Sa rekordnih 11 uzastopnih Top Employer priznanja, JTI Srbija je potvrdila titulu jednog od najpoželjnijih poslodavca, ulažući u zaposlene, savremene modele rada i razvoj lidera.

U središtu Top Employer sertifikacije nalaze se upravo zaposleni i njihov profesionalni rast. Tokom prethodne godine, kroz strateško upravljanje karijerama, četvrtina zaposlenih dobila je unapređenje, dok su mnogi od njih dobili priliku da razvijaju karijeru na međunarodnim tržištima. Osam novih lidera prošlo poseban program za razvoj menadžerskih veština, dok je JTI Srbija tim pojačan sa 65 novih zaposlenih, pri čemu je 15 mladih profesionalaca započelo karijerni put kroz program prakse. Fleksibilni uslovi rada, uključujući rad od kuće polovinu radnog vremena i do 10 dana rada iz inostranstva, konkurentna zarada, bonusi, nagrade, fleksibilni benefiti uz zaradu svakog meseca, obuke u zemlji i inostranstvu i mogućnosti međunarodne karijere samo su deo paketa koji kompaniju izdvaja u odnosu na druge poslodavce. Među benefitima koje JTI Srbija nudi zaposlenima izdvajaju se i 20 nedelja plaćenog odsustva za očeve po rođenju deteta, kao i privatno zdravstveno osiguranje za zaposlene i članove njihovih porodica. Kroz redovne godišnje ankete o zadovoljstvu zaposlenih u kojima učestvuju gotovo svi, zadovoljstvom radom u kompaniji iskazalo je čak 96% zaposlenih.

Foto: Dragan Jovanović

Sertifikat Top Employer dodeljuje holandski Top Employers Institute kompanijama koje primenjuju najviše standarde u upravljanju ljudskim resursima. Proces sertifikacije zasniva se na detaljnoj evaluaciji praksi u 20 ključnih oblasti, uključujući strategiju odnosa prema zaposlenima, radno okruženje, razvoj i privlačenje talenata, obuke, diverzitet i inkluziju, sistem nagrađivanja, kao i programe mentalnog i fizičkog zdravlja. Iz Top Employers Instituta poručuju da je JTI deo globalne zajednice kompanija koje postavljaju standarde u radu sa ljudima i doprinose unapređenju kvaliteta radnog okruženja širom sveta.

„Učvrstili smo vodeću poziciju na tržištu u oblasti tradicionalnih duvanskih proizvoda, i taj uspeh je moguć samo zahvaljujući ljudima koji rade za nas. Naši zaposleni su posvećeni, profesionalni i spremni da rastu zajedno sa kompanijom. Zato kontinuirano ulažemo u njihovo znanje, dobrobit i osećaj pripadnosti, ali i u kulturu u kojoj se uspeh ne samo gradi, već i zajedno slavi“, izjavila je Ketrin Dekorzan, generalna direktorka JTI za Zapadni Balkan.

Foto: Dragan Jovanović, Nebojša Babić.

Ova posvećenost ljudima ogleda se u svakodnevnim praksama kompanije – od JTI Talks susreta usmerenih na razmenu znanja i lični razvoj, do inicijativa koje zaposlenima pružaju emotivnu, psihološku, fizičku, pravnu i finansijsku podršku. Tokom 2025, JTI je ovu filozofiju živeo i kroz brojne zajedničke trenutke, uključujući porodični dan u Senti, konferenciju zaposlenih Zapadnog Balkana u Budvi, događaj povodom lansiranja uređaja za zagrevanje duvana Ploom Aura, kao novogodišnji bazar i novogodišnje proslave u Senti i u Beogradu.