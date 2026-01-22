Slušaj vest

Načelnik Sektora za vanredne situacije (SVS) Luka Čaušić izjavio je danas da više nema aktivnih vanrednih situacija u opštinama u Srbiji, koje su bile proglašene usled vremenskih neprilika i da je situacija stabilizovana.

Čaušić je, na sednici Republičkog štaba za varedne situacije, rekao da ni u jednoj od 11 opština u koliko je, usled vremenskih neprilika, bila proglašena vanredna situacija, vanredna situacija trenutno nije aktivna.

Dodao je da je od prethodne sednice održane 16. januara SVS imao osam intervencija, u kojima su evakuisane i spasene dve osobe.

Čaušić je naglasio da je SVS od početka godine imao 1.989 intervencija.

Naveo je da je 17 agregata koji su i dalje na terenu, kako bi se u slučaju da bude potrebno, reagovalo za nekoliko minuta, a ne nekoliko sati.

Dodao je da SVS prati stanje na terenu i da su uputili dopise po nalogu ministra od prošle sedmice da se uvede broj koji bi služio da predsednici lokalnih samouprava zatraže pomoć radi edikasnijeg reagovanja pripadnika SVS.