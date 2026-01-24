Slušaj vest

Pesma dece u učionici svedoči da se ljubav, zajedništvo i poštovanje prema drugima ne nasleđuju, već uče tiho, svakodnevno i sa puno srca.

Snimak mališana koji je nastao u jednoj učionici beogradske osnovne škole na Jovanjdan razgalio je mnoga srca. Učenici mlađeg razreda pevali su ponosno i uglas pesmu "Junaci s Košara", bez greške.

"Jedne noći hladne, zima kad je bila, Srpkinja je majka čekala svog sina. Čekala je sina, molila se Bogu, s Košara da dođe, donese slobodu. Al’ umesto njega, pismo joj je stiglo, od sina junaka i na noge diglo. S ovog boja majko povratka mi nema, ko Košare čuva zna da zlo se sprema", pevali su mališani zagrljeni.

Učenici pevali zagrljeni Foto: Printscree/TikTok

- Danas negde u Beogradu. Slava Gospodu! - navodi se u opisu video-snimka koji je na Tiktoku podelila jedna majka.

Kaže da je video dobila od učiteljice.

- Na malom odmoru. Raspala sam se od plakanja. Evo zašto je mnogo bitno da neko voli svoj posao. Da gradi zajednicu, da uči tu decu nešto više od pukog gradiva - navela je ova majka.

Video je probudio različite emocije kod mnogih.

- Pozdrav za učiteljicu i puna podrška za pravi primer kako se deca uče i vaspitavaju u školi - navodi se u jednom od komentara.