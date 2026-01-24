Slušaj vest

Poslednjih dana mnogi građani širom Srbije primećuju pojačanu pojavu statičkog elektriciteta, od neprijatnih “udara” pri dodiru kvaka i metalnih površina, do lepljenja odeće i varničenja pri skidanju džempera. Iako deluje iznenađujuće, ova pojava je tipična za zimski period i ima sasvim jasno objašnjenje.

Statički elektricitet nastaje kada se električni naboj zadrži na površini predmeta ili tela. Tokom zime, kombinacija niskih temperatura i suvog vazduha stvara idealne uslove za njegovo nakupljanje.Grejanje u zatvorenim prostorima dodatno isušuje vazduh, smanjujući vlažnost koja inače pomaže da se električni naboj “razbije” i bezbedno rasporedi. Kada je vazduh suv, elektroni se lakše prenose trenjem, hodanjem po tepihu, skidanjem sintetičke odeće ili dodirom različitih materijala i ostaju “zarobljeni” dok ne dođe do pražnjenja.

Garderoba ima veze s elektricitetom

Zimska garderoba takođe ima značajnu ulogu. Vuna, poliester i drugi sintetički materijali skloniji su stvaranju statičkog elektriciteta, naročito kada se međusobno taru ili dolaze u kontakt sa suvim vazduhom. Obuća sa đonovima od gume i izolacionih materijala dodatno sprečava prirodno pražnjenje, pa se naboj nakuplja sve dok se ne dodirne provodna površina, poput metala.

Naprijatna i iritantna pojava

Iako statički elektricitet uglavnom nije opasan, može biti neprijatan i iritantan. Postoji nekoliko jednostavnih načina da se njegova pojava ublaži. Povećanje vlažnosti vazduha u stanu ili kancelariji, na primer korišćenjem ovlaživača ili posuda sa vodom na radijatorima, može značajno smanjiti nakupljanje naboja. Pri izboru garderobe preporučuje se kombinovanje prirodnih materijala, poput pamuka, kao i korišćenje omekšivača pri pranju odeće. Redovno hidriranje kože, naročito ruku, takođe pomaže, jer suva koža lakše zadržava električni naboj.

