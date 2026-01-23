Slušaj vest

U Srbiji i danas ujutru slab mraz i ponegde magla koja će se kotlinama i rekama zadržati duže. Na istoku zemlje i severu Vojvodine oblačno, ali uglavnom suvo.

Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, u košavskom području posle podne u pojačanju. Najniža temperatura od -4 do nule, a najviša dnevna od jedan na severozapadu i istoku do 10 stepeni Celzijusovih u centralnim i južnim krajevima Srbije, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Olujna košava u nedelju, kiša naredne nedelje

- Narednih dana promenljivo, uz postepeno slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevnih temperatura. U košavskom području jugoistočni vetar će u subotu biti u pojačanju, a u nedelju će imati i olujne, na jugu Banata i orkanske udare - oko i malo iznad 100 km/h. Vetar će u ponedeljak tokom dana oslabiti i biti u skretanju na severozapadni i zapadni. Padavine će biti slabe, kratkotrajne i sporadične, a više kiše očekuje u drugom delu naredne sedmice - navodi RHMZ.

Upozorenje na košavu Foto: Zorana Jevtić

Upozorenje na olujne udare

Prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ-a, rekao je na jučerašnjoj sednici Štaba za vanredne situacije da će RHMZ izdati upozorenje zbog olujnih udara vetra od preko 100 km/h najmanje trećeg stepena odnosno narandžasti, a potencijalno je moguć i najviši - četvrti stepen upozorenja.

- Podsećam da su posledice vetra ovakvog intenziteta u prethodnim godinama bile štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, na šumskim kompleksima i individualnom drveću, kao i problemi u funkcionisanju saobraćaja. Padavine koje očekujemo do kraja meseca generalno će biti veoma slabe, pretežno u vidu prolazne ili kratkotrajne kiše u nižim predelima, dok se na planinama i u Timočkoj krajini povremeno očekuje slab sneg. Veće količine padavina prognoziraju se samo u nedelju 25. januara na jugu Srbije i u ponedeljak 26. na jugu i istoku Srbije, kada očekujemo 20 do 40 mm kiše, lokalno možda i više, uz napomenu da su ipak te količine i dalje znatno niže u odnosu na vrednosti zabeležene u prvoj dekadi januara meseca ove godine.

Očekuje se sneg oko 25. januara Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

I dalje budite oprezni zbog poledice

Usled noćnog i jutarnjeg mraza i dalje je neophodan oprez zbog poledice, mada će ova pojava biti ređa u odnosu na prethodni period.

Prema najavi direktora RHMZ, u februaru se očekuje da srednja mesečna temperatura bude malo iznad prosečnih vrednosti, da se kreće u intervalu od plus jedan do plus četiri stepena, dok se za mart očekuju temperature iznad prosečnih vrednosti.

Biće i do 15 stepeni Ivan Ristič, koji se bavi meteorologijom, takođe je najavio toplije dane za kraj januara i početak februara. - Maksimumi u tom periodu će se kretati od 10 do 15 stepeni. Zver sa istoka polako slabi, a lepotica sa zapada se penje na tron - rekao je Ristić.

Meteorolog i pomoćnik direktora RHMZ Goran Mihajlović najavio je nedavno za Mondo da bi u aprilu i junu količina padavina mogla biti iznad prosečnih vrednosti.

Goran Mihajlović o vremenu na proleće Foto: Kurir Televizija, Shutterstock, Shutterstock/Katarinanh

- Na osnovu rezultata sezonskih izgleda vremena za prvu polovinu 2026. godinu može se reći da ima izgleda da u aprilu i junu mesečna količina padavina bude nešto iznad prosečnih vrednosti, dok bi u ostalim mesecima ukupna mesečna količina bila uglavnom u granicama višegodišnjeg proseka - naveo je meteorolog.