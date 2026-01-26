Slušaj vest

Holanđanin Vauter van Havelingen krajem devedesetih godina došao je poslovno u Srbiju, ali je ovde ostao mnogo duže nego što je planirao. Vremenom je postao srpski zet - oženio se Beograđankom, dobio decu i danas bez dileme kaže da je Srbija njegova kuća.

Danas je predsednik Holandsko-srpskog poslovnog udruženja, učesnik plivačkih maratona na Savi, a za Jutjub kanal "Attic Life" govorio je o tome kako mu je putovanje na Hilandar spasilo život, kako mu je Zdravko Čolić umalo postao kum i zašto Srbiju smatra bogatom zemljom.

Holanđanin Vauter van Havelingen došao je poslovno u Srbiju, ali mu se ovde svidelo Foto: You tube Printscreen/Attic Life

Vauter je krajem devedesetih bio na čelu balkanske filijale jedne britanske multinacionalne kompanije, a kasnije je obavljao visoke pozicije u više međunarodnih kompanija u Srbiji.

Hilandar kao životna prekretnica

Jedno od najneobicnijih iskustava u njegovom životu dogodilo se na Hilandaru. U manastir na Svetoj Gori otišao je sa grupom srpskih privrednika, bez velikih očekivanja, ali se vratio sa nečim mnogo vrednijim - nevidljivom vezom koja će mu godinama kasnije, kako kaže, spasiti život.

Foto: printscreen/youtube/ Srbija Global

Stroga pravila, višesatne službe, svečana tišina, a noću improvizovane spavaonice i razgovori o svemu osim o religiji - stvorili su osećaj jednakosti i bliskosti među ljudima koji su tamo proveli nedelju dana.

- Posle takvog iskustva ljudi se zbliže, čak i ako se kasnije nikada više ne čuju - priča Vauter.

Deset godina kasnije, u jednom beogradskom klubu, našao se u ozbiljno opasnoj situaciji.

- Izašao sam sa jednom prelepom devojkom. Bio sam u to vreme slobodan i pomislio: "Zašto da ne?" Međutim, čim smo ušli u klub, osetio sam da nešto ne valja. Delovalo je kao da me je povela samo da bi nekog učinila ljubomornim. Jedan muškarac je odmah postao agresivan. Video sam da ima pištolj i rekao: "Jedno piće i idemo." Shvatio sam i da nije sam - priseća se on.

Zamolio je devojku da pozove obezbeđenje, ali kako ona to nije učinila, obratio se konobaru. Ubrzo su došla dvojica pripadnika obezbeđenja - i usledio je šok.

- To su bili momci sa kojima sam bio na Hilandaru. Odmah su me prepoznali i pomogli mi da izađem iz kluba. Tako da mogu da kažem da mi je Hilandar, na neki način, spasao život - kaže uz osmeh.

Predsednik kompanije ga zvao da mu kaže da će biti bombardovanja. Foto: EPA/Vladimir Vetkin

Za bombardovanje saznao od predsednika kompanije

Vauter je boravio u Srbiji i u martu 1999. godine, neposredno pred NATO bombardovanje Jugoslavije. Informaciju o predstojećim događajima dobio je direktno od predsednika multinacionalne kompanije za koju je radio.

- Kada vas pozove čovek koji vodi kompaniju sa 300.000 zaposlenih, znate da nešto nije u redu. Rekao mi je da imaju informacije da će se situacija pogoršati i da ne mogu da preuzmu odgovornost ako ostanem. Dao mi je izbor - ili da napustim zemlju ili firmu - priča Vauter.

Foto: You tube Printscreen/Attic Life

Preselio se u Zagreb 20. marta, a samo četiri dana kasnije počelo je bombardovanje. Posao je vodio iz Hrvatske, ali je često dolazio u Beograd.

- Granicu sam prelazio sa NATO pasošem i očekivao neprijatnosti, ali sve je bilo potpuno profesionalno. To me je, iskreno, posramilo - kaže on.

Na televiziji je gledao slike haosa i razaranja, ali stvarnost u Beogradu bila je drugačija.

- Medijska slika je uvek iskrivljena. Dolazio sam iz Holandije sa određenim predrasudama. Kada pomislite na Srbiju, pomislite na rat. A onda ovde upoznate najljubaznije ljude na svetu.

Čola mu pomogao da se oženi

Svoju suprugu, Beograđanku, upoznao je preko zajedničke poznanice. Brzo su shvatili da žele zajednički život i već posle dve godine dobili su dve ćerke. Venčanje su organizovali kasnije, ali se ispostavilo da je papirologija prilično komplikovana jer je Vauter stranac.

HOlanđanina oduševio Zdravko Čolić. Foto: ATA Images / Antonio Ahe

Nedostajao im je još jedan dokument iz Grčke.

- U to vreme sam često putovao tamo i pitao sam predstavnika avio kompanije da li može da mi donese papir. On me je pitao: "Znaš li Zdravka Čolića?" Rekao sam: "Znam pevača, ali sigurno ne misliš na njega." A on odgovori: "Baš na njega!" - priseća se Vauter.

Ubrzo su se našli u restoranu i, kako kaže, sedeli pet sati.

- Pričali smo, pili... Kada si Zdravko Čolić, ne naručuješ piće - ono samo stiže. Nije nam bilo lako da popijemo sve to - kaže kroz smeh:

- Bilo je prelepo. On je vrlo topla i otvorena osoba, bez imalo sujete i stava da je velika zvezda!.

Čolić mu je na kraju dao papir zahvaljujući kojem se i venčao.

Srbija kao dom

Vauter otvoreno kaže da u Srbiji nije sve idealno, ali da je doživljava kao svoj dom. Za razliku od Holandije, gde se susreti planiraju nedeljama unapred, ovde je pronašao spontanost i bliskost.

U Srbiji je pronašao spontanost i bliskost. Foto: You tube Printscreen/Attic Life

- Ovde možete da pozovete bilo koga i za deset minuta sedite na kafi - bilo da je direktor velike firme ili komšija.

Ta fleksibilnost, smatra on, daje životu boju.

- Ovde su emocije jače. Ima velikih svađa, ali i velike bliskosti posle toga.Ta amplituda vas podseća da ste živi.

Vauter veruje da je Srbija bogata zemlja - resursima, poljoprivredom, znanjem i ljudima. Ipak, njegov razlog za ostanak nije ekonomski.