Mnogo skupocenih poklona ima na svetu, ali retko ko na dar dobije pravo srce i uz to novi život. Jedan od takvih ljudi jeste Goran Filić iz Smedereva. Dugo godina je bio srčani bolesnik i dane je provodio po bolnicama. Transplantacija je za njega bilo jedino rešenje, ali je sve to bilo jako neizvesno.

Srce koje je nekada kucalo u grudima jednog tragično nastradalog momka, danas je u grudima Gorana Filića iz Smedereva. Goran ima dva rođendana - 23. jula kada je došao na ovaj svet i 21. marta kada kada mu je presađeno zdravo srce.

Goran Filić Foto: Prva TV printscreen

Imao je sreće, kako kaže, jer je na novo srce čekao samo pet meseci, svestan da mnogi sa liste čekanja na kojoj niko ne želi da se nađe, nikada ne dospeju u operacionu salu.

Posle operacije, dok je bio priključen na aparate, Filić, koji je po zanimanju muzičar, napisao je stihove posvećene svom donoru i novom životu koji mu je "anđeo na zemlji" omogućio.

Bio je sportista, a onda je počeo da se zamara, teško je i hodao...

"Počeo sam kao sportista, igrao fudbal i bavio se atletikom. Nakon trideset godina u braku, vratio sam se na sportske terene, ali preopteretio sam svoje srce, iako nikada nisam pušio. Onda sam počeo da osećam zamaranje. Zamor je postao sve jači, morao sam da pravim pauze dok hodam. Tada sam shvatio da se nešto ozbiljno dešava", priča Goran.

"Osećao sam se kao leš"

Goran je potom, kako je ispričao gostujući na Prva TV otišao lekarima i rezultate su bili poražavajući. Srce mu je bilo ozbiljno oštećeno.

"Počeo sam lečenje u Smederevskoj bolnici, ali gradske bolnice nisu imale dovoljno resursa ni stručnosti za rešavanje tako ozbiljnih problema"

"Stanje je postalo alarmantno. Bio sam prepun vode, doslovno kao bure. Dovoljno je bilo da se dodirnem nogom, da pokušam da se počešem, i voda bi počela da curi iz mene. Dve nedelje, putem katetera, izvukli su mi 60 litara vode. Osećao sam se kao leš koji hoda, bio sam toliko loše da nisam mogao sebe da pogledam u ogledalu", priseća se Goran najtežih dana.

Zahvaljujući prijatelju, Goran je prebačen na Institut "Dedinje", gde ga je pod svoje uzela dr Dragana Košović.

"Izuzetna žena i stručnjak", opisuje je Goran.

"Za samo tri dana ustanovili su da mi je srce radilo sa svega 13 odsto kapaciteta. Tada mi je dr Košović saopštila ono što sam već i sam znao: 'Gorane, jedino rešenje je transplantacija srca'".

Goran Filić Foto: Prva TV printscreen

Goran je ispričao kako mu je doktor, u šali, jednom rekao:

"Znaš li šta je transplantacija?"

Odgovorio mu je da zna, ali da je svestan duge liste čekanja. Doktor je zatim primetio: "Vidim da se smeješ, ili si lud ili veoma hrabar. Obično ljudi padaju u depresiju ili razmišljaju hoće li dobiti srce."

Dan kada je primio poziv koji mu je promenio život

Goran je nastavio sa svojim životom, shvatajući da šta god bude, biće. Doktorka mu je rekla: "Idi kući, možda te pozovemo sutra, a možda nikada."

Nastavio je da se bavi muzikom i reklamama, ignorišući pogoršanje svog zdravstvenog stanja. Jednog dana, dok je radio na reklami, supruga ga je hitno pozvala kući. Rekla mu je da su iz kliničkog centra zvali i da je dobio srce.

Kada je dobio poziv za transplantaciju, Goranovo dotadašnje neustrašivo držanje preokrenulo se u strah. U trenutku kada su mu rekli da je dobio srce, bio je zbunjen i zabrinut više nego srećan, jer nije znao koliko su procedure kod nas stručne.

Na putu za Beograd, razmišljao je o mogućim komplikacijama.

"Ubrzo je počela priprema za transplantaciju. Na ulazu sam video kamere i novinare, pa sam pomislio da neka ekipa snima reportažu. No, ispostavilo se da je tog dana RTS planirao snimanje simulacije transplantacije srca. Imali su svoje glumce i statiste, ali se u jednom trenutku pojavio pravi pacijent - ja. Sklonili su sve njih i snimali moju stvarnu transplantaciju. Snimili su ceo postupak, uključujući i trenutak kada su izvadili moje srce, stavili ga u posudu i prikazali poslednja dva otkucaja pre nego što je stalo", prisetio se Goran.

Transplantacija srca je hirurški zahvat kojim se obolelo srce zamenjuje zdravim doniranim organom kako bi se produžio i poboljšao život pacijenta. Foto: Shutterstock

Susret sa porodicom donora

Goran je nakon transplantacije bio uporan u želji da sazna ko su donori kako bi im se zahvalio. Učestvovao je u televizijskoj emisiji nadajući se da će neko prepoznati njegovu priču.

"Nakon muzičke emisije "Nikad nije kasno", gde sam ispričao svoju priču javila mi se porodica mladića čije srce sam dobio. Dogovorili smo se da dođemo kod njih jednog dana u posetu. Danima pre toga nisam spavao, mislio sam kako će taj susret da prođe.

Goran je opisao emotivni susret s porodicom donora srca, rekavši da je osećaj bio kao da se poznaju godinama. Kada su se sreli, plakali su zajedno.

"Kada smo supruga i ja stigli u dvorište izašla je njegova sestra i bacila mi se u zagrljaj. Tu emociju ne mogu da opišem rečima, rekla je samo - "mogu li da stavim ruku na srce, da pozdravim brata", ispričao je Goran kroz suze.

