Slušaj vest

Građani Srbije suočavaju se sa novim oblikom finansijske prevare u kojem se prevaranti lažno predstavljaju kao bankarski savetnici ili tehnička podrška, a od žrtava zahtevaju da na svoje telefone ili računare instaliraju aplikacije za udaljeni pristup, čime im praktično prepuštaju potpunu kontrolu nad uređajem i bankovnim računima.

Prevaranti najčešće stupaju u kontakt putem telefonskog poziva, SMS poruke ili imejla, uz obrazloženje da je primećena sumnjiva aktivnost na računu ili da je neophodna hitna tehnička provera. Kao „rešenje“ nude instalaciju aplikacija kao što su AnyDesk, TeamViewer, VNC i sličnih alata, koje omogućavaju daljinski pristup uređaju. U trenutku kada korisnik to učini, prevaranti dolaze u poziciju da vide ili preuzmu pristupne podatke, PIN kodove, lozinke, pa čak i da izvrše neovlašćene transakcije.

Upozoravajuća poruka

Jedna od banaka u Srbiji uputila je svojim klijentima poruku upozorenja na ovaj novi oblik prevare.

Banka upozorava klijente na prevaru Foto: Privatna arhiva

- Važno bezbedno upozorenje: Pojavio se oblik prevare u kojem se prevaranti predstavljaju kao bankarski savetnici ili tehnička podrška i traže da instalirate aplikacije poput: AnyDesk, TeamViewer, VNC i slične. Banka nikada neće tražiti da instalirate aplikacije za udaljeni pristup - ističe se u poruci i dodaje:

- Nikada nemojte deliti svoje lične podatke, pristupne šifre, kodove, PIN ili podatke sa kartice. Ne dozvoljavajte bilo kome pristup svom uređaju. Ako ste već instalirali ovakvu aplikaciju ili sumnjate na zloupotrebu - odmah kontaktirajte banku.

Ovaj vid prevare nadovezuje se na niz već poznatih metoda kojima su građani Srbije poslednjih godina često izloženi. Među njima su i fišing poruke koje izgledaju kao obaveštenja banaka ili državnih institucija, lažni oglasi o brzim kreditima i investicijama, SMS poruke o navodnim paketima i pošiljkama, kao i prevare putem društvenih mreža u kojima se zloupotrebljavaju imena poznatih ličnosti ili kompanija. Česta je i takozvana „romantična prevara“, gde se kroz duži period gradi poverenje kako bi se na kraju iznudila uplata novca.

Konstatno se pojavljuju novi oblici prevare Foto: Shutterstock

Stručnjaci za bezbednost kontinuirano upozoravaju da banke nikada ne traže instalaciju aplikacija za udaljeni pristup, niti zahtevaju deljenje poverljivih podataka putem telefona, poruka ili imejla. Lični podaci, šifre, jednokratni kodovi, PIN brojevi i podaci sa kartica moraju ostati poznati isključivo vlasniku računa.

Budite oprezni, otvorite četvore oči