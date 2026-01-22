Slušaj vest

Mnogi sa Balkana i dalje veruju da je život u zapadnim zemljama lakši, uređeniji i finansijski sigurniji nego kod kuće.

Fotografije sa putovanja, društvene mreže i priče o ogromnim platama često stvaraju sliku sistema koji "funkcioniše savršeno", dok se svakodnevni problemi retko vide spolja.

Međutim, stvarnost za one koji tamo žive godinama ume da bude znatno drugačija.

Aleksandra je doktorant astrofizike sa Kembridža. Foto: foto Premier Photo Shutterstock

Upravo na to je ukazala Srpkinja Aleksandra Dragović, doktorant astrofizike sa Kembridža, koja danas živi u Velikoj Britaniji. Na svom TikTok profilu "astrofizičarka" otvoreno je govorila o razlozima zbog kojih smatra da život u inostranstvu nije bajan, i priznala da je i sama nekada idealizovala Zapad pre nego što se preselila.

"Ne da nije idealno nego je loše"

Kako je na početku svog videa objasnila, tek nakon nekoliko godina života u drugoj državi počinju da se osećaju posledice politike, ekonomije i sistema u kojem se živi.

"Jako puno čujem ljude sa Balkana da idealizuju zapadnjačke zemlje i ja sam ovo radila i zato sam se preselila u Britaniju jer sam mislila da će mi život biti mnogo bolji. Ali nakon što zapravo provedeš određen broj godina u toj drugoj državi, krene da te pogađa politika te države i razne druge stvari. Tako da ništa nije idealno. Što više, jako je loše", rekla je ona pa dodala:

Ništa nije idealno, upozorava Aleksandra. Foto: Tik Tok Printscreen/astrofizicarka

"Situacija u Britaniji je užasno loša i ne želim da ostanem ovde i većina ljudi želi da pobegne iz ove države, isto kao što žele da pobegnu sa Balkana".

Cene kirija i troškovi grejanja nenormalno visoki

Aleksandra je kao jedan od najvećih problema navela cene stanova, tvrdeći da joj kirija praktično pojede celu mesečnu platu. Bez dodatnih izvora prihoda, kaže, preživljavanje je gotovo nemoguće. Posebno se osvrnula i na visoke troškove grejanja.

"Cena grejanja zimi su ludilo. Mi ne grejemo ceo stan, grejemo samo svoju sobu. Znači ne greje se dnevna, ne greje se druga soba, ne greju se kupatila uopšte", objasnila je.

Prema njenim rečima, samo grejanje jedne prostorije mesečno košta oko 200 funti, dok ukupni mesečni računi dostižu i do 400 funti. Dodala je da se kupatila uopšte ne greju, što je za mnoge koji razmišljaju o životu u Britaniji teško zamislivo, ali je, kako kaže, realnost sa kojom se mnogi suočavaju.

I javni prevoz u problemu

Autobuske linije vikendom prestaju rano da rade. Foto: AP Photo

Govoreći o javnom prevozu, istakla je da situacija nije ni približno dobra kao što se često misli. U gradovima poput Kembridža, u kom sad živi, autobuske linije vikendom prestaju da saobraćaju već u ranim večernjim satima, pa su ljudi prinuđeni da koriste taksi.

"Ako hoćete da se vratite kući posle šest i trideset uveče, morate ići taksijem. Taksi vam je još dodatnih dvadeset funti, dvadeset pet evra", govori Aleksandra.

"Nemojte da idealizujete zapadnjačke zemlje"

Na kraju je poručila da zapadne zemlje ne treba idealizovati i da je važno razgovarati sa ljudima koji tamo zaista žive, a ne se oslanjati na utiske turista.

"Politička situacija je haos, problem sa ilegalnim migrantima, takođe haos, mada haos nije dovoljno dobra reč za to. Nemojte, nemojte da idealizujete zapadnjačke zemlje. Popričajte sa nekim ko zapravo živi tamo i uporedite svoje iskustvo kao turista sa nekim ko zapravo živi tamo i videćete da je slika potpuno drugačija", zaključila je ona.

"Meni je u Brajtonu super"

U komentarima ispod objave povela se rasprava. Mnogi su se složili da je svakodnevica u velikom delu Evrope postala teška i da kvalitet života opada. I dok jedni pokušavaju da se prilagode i snađu, a drugi bez ustezanja priznaju da sve češće razmišljaju o povratku u Srbiju.

Mnogi Srbi koji žive i rade u evropskim zemljama su nezadovoljni kvalitetom života. Foto: Shutterstock

"Mislim da je trenutno svuda u Evropi užasan kvalitet života", "Osam meseci sam u Švedskoj, juče bih se vratila u Srbiju", "Dok god ja dva puta mesečno okrećem prase ili jagnje i tri-četiri puta roštilj, nigde ja ne idem s Balkana", "Sve si lepo rekla, ljudi mnogo idealizuju Zapad, Zapad više nije kao što je bio pre 15–20 godina", pisali su oni.

Naravno, bilo je i onih koji se sa njom nisu složili, tvrdeći da im je život u Engleskoj i te kako dobar, kao i da nije svaka zemlja u Evropi u istoj situaciji.

"A kolika je prosečna plata u Londonu", "Zavisi gde živiš ja sam dole na moru Portsmut je vrh kao i Brajton mnogo pristupačnije nego London", "Radio sam u Londonu, puno je lakše živeti finansijski nego u Hrvatskoj"...