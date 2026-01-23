Slušaj vest

Projekat vredan više od milion dolara donirala je Evropska komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država.

Nova školska zgrada trebalo bi da omogući bezbednije i modernije uslove za učenike sa posebnim potrebama, a projekat je ocenjen kao jedna od najvećih donacija u ovom gradu.

Aleksandar Titolo, otpravnik poslova Ambasade SAD, za Kurir televiziju, je izjavio da će ovaj novi projekat podržati dečiji fizički, mentalni i emocionalni razvoj.

Bezbedno, moderno i pristupačno okruženje za učenje

- Tokom mnogo godina škola se nosila sa ozbiljnim izazovima i novi planirani događaj obezbediće bezbedno, moderno i pristupačno okruženje za učenje. Novi projekat daje prioritet funkcionalnosti, pristupačnosti i dobrobiti kako učenika tako i zaposlenih. Ovaj novi prostor omogući će deci da uče, rastu i da se ne predaju u okruženju koji podržava njihov fizički, mentalni i emocionalni razvoj - rekao je Titolo. 

titolo.jpg
Aleksandar Titolo, otpravnik poslova Ambasade SAD Foto: Kurir Televizija

 "Snažan simbol budućnosti saradnje i poverenja"

- Današnji događaj vidimo kao snažan simbol budućnosti saradnje, poverenja i zajedničke brige za one kojima je pomoć najpotrebnija. Toplički okrug ostaje otvoren za partnerstva koja donose stvarne promene u životima ljudi - rekao je Zlatan Miljković, načelnik Topličkog okruga.

zlatan.jpg
Zlatan Miljković, načelnik Topličkog okruga Foto: Kurir Televizija

 Međusobna saradnja američke ambasade i grada Prokuplja

- Ovo je ujedno pojedinačna najveća donacija koja je stigla u naš grad. Proistekla je iz međusobne saradnje između američke ambasade i grada Prokuplja, i ovo je još jedan pokazatelj da međunarodna saradnja može da proistekne da dobijemo trajne benefite za naš grad - rekao je Miroslav Antović, gradonačelnik Prokuplja.

miroslav.jpg
Miroslav Antović, gradonačelnik Prokuplja Foto: Kurir Televizija

kamen temeljac.jpg
Aleksandar Titolo, Zlatan Miljković i Miroslav Antović Foto: Kurir Televizija

Rok za izgradnju nove školske zgrade je godinu i po dana. Specijalnu školu „Sveti Sava“ trenutno pohađa oko 30 učenika, a nadležni ističu da će novi objekat značajno unaprediti uslove za obrazovanje i rad sa decom sa posebnim potrebama.

Prokuplje dobija modernu školu za decu sa posebnim potrebama Izvor: Kurir televizija

