Slušaj vest

Tiktoker Luka Alerić sreo je 83-godišnju baku koja uprkos godinama i zdravstvenim problemima prodaje rukotvorine i sitnice kako bi uzela neki dinar. Stajala je sama sa strane, bez svoje tezge, dok je hladno vreme dodatno otežavalo njen posao.

Dirnut njenom hrabrošću, Luka je odlučio da joj olakša dan. U svom snimku objavljenom na njegovom Instagramu pokazao je kako mali gest pažnje može promeniti tuđu svakodnevicu.

"Ako slučajno prolazite i vidite je, svratite i kupite nešto od nje. Tu smo da podržimo jedni druge u ovim hladnim danima", napisao je Luka, pozivajući na solidarnost.

Kako je dalje otkrio, baka nema svoju tezgu i uvek stoji sa strane, a zbog zdravstvenih problema i hladnih zimskih dana retko izlazi na pijacu. Kada to čini, obično odlazi na Teslu, ali tog dana je bila na Zelenoj pijaci.

U snimku koji je objavio, Luka razgovara sa bakom i otkriva detalje njenog života. Baka mu je ispričala da je bolovala od raka, da je operisala kataraktu i da joj zdravlje više ne dozvoljava naporan rad. Ipak, kako joj je penzija mala, odlučila je da sama plete vunene čarape i prodaje ih na pijaci, mada, po njenim rečima, gotovo niko ih ne kupuje.

Ne propustite Društvo BAKA KOSA PRODAVALA REZANCE PO NESNOSNOJ VRUĆINI DA ZARADI NEKI DINAR A onda je naišao mladi Luka! Nije imao srca da tek tako prođe zato o njemu priča Srbija

"Prodala sam samo jedan komad"

"Ne, ne, danas sam prodala samo jedan komad", rekla je baka, onda kada ju je Luka pitao kako ide prodaja.

Dirnut pričom bake, Luka je odlučio da joj olakša dan.

"Da li bih mogao da kupim sve ovo od vas i da vi idete kući?", upitao je, dok je baka stajala u šoku, a potom pristala.

Iako je baka pažljivo računala koliko pari čarapa ima i koliko sve ukupno košta, Luku to nije zanimalo. Uzeo je punu kesu čarapa i isplatio joj čak 12.000 dinara! Kada je to baka videla, u početku je oklevala da prihvati novac, ali je Luka ubeđivao da se ne brine i da spakuje stvari i ode kući.

Foto: Instagram Printscreen

"Ništa mi ne vraćajte"

"Držite se i idite kući. Hladno je, morate malo da odmorite", rekao joj je. Starica je još jednom pokušala da vrati novac, ali je Luka to odbio:

"Ne, ništa mi ne vraćajte. Ništa, ništa. Vi uživajte, a mi ćemo se držati i pomagati jedni drugima".

"Grcam u suzama"

Ovaj gest Tiktokera izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama. Mnogi su pohvalili njegovu inicijativu i podsetili koliko je važno pomagati ljudima, posebno starijim osobama.

"Svaka ti čast, grcam u suzama", "Hvala ti momak za sve", "Da je više ovakvih ljudi kao Luka", "Na svaki tvoj video plačem pa ni ovaj nije bio izuzetak", "Uz mlade ljude kao što si ti možda još ima nade za čovečanstvo", bili su samo neki od komentara ispod objave.

"Obratite pažnju na druge ljude"

Na kraju, Luka je u svojoj objavi naglasio da ovakvih baka ima u svakom mestu i da treba obratiti pažnju na one koji rade na sličan način.

"Nije lako biti na zimi i prodavati, a posebno u tim godinama. Samo obratite pažnju i podržite ih kada možete", poručio je on.