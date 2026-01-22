Batut se oglasio o gripu u Srbiji

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je novi izveštaj o situaciji s gripom u našoj zemlji. U periodu od 12. do 18. januara registrovano je ukupno 11.483 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 15,6 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom.

- Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se i dalje registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na srednjem nivou, iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 14 godina, mada se u poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom beleži smanjenje učestalosti obolevanja po svim dobnim grupama osim u dobnoj grupi 30 do 64 godine - navodi se u saopštenju i dodaje:

Najviše zaraženih ima među decom do 14 godina Foto: Shutterstock

Akutne respiratorne infekcije

- U toku 3. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 10.013 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 10,7% manje u poređenju sa prethodnom nedeljom.

Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa

U 3. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Južnobanatskog, Severnobanatskog, Sremskog, Mačvanskog, Moravičkog, Zaječarskog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Rasinskog, Nišavskog i Jablaničkog okruga.