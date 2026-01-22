Slušaj vest

Na zvaničnom Instagram profilu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije osvanula je nova objava, u kojoj pripadnici Rečne policije apeluju na sve učesnike u plovidbi.

- Tokom zimske sezone, usled moguće pojave leda na plovnim putevima, Rečna policija apeluje na sve učesnike u plovidbi da budu maksimalno oprezni. Vlasnici čamaca i plutajućih objekata treba redovno da obilaze svoju imovinu, uklanjaju sneg i led i proveravaju vezove, kako bi se sprečila oštećenja i potapanja - navodi se nu objavi MUP-a Srbije.