Na zvaničnom Instagram profilu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije osvanula je nova objava, u kojoj pripadnici Rečne policije apeluju na sve učesnike u plovidbi

- Tokom zimske sezone, usled moguće pojave leda na plovnim putevima, Rečna policija apeluje na sve učesnike u plovidbi da budu maksimalno oprezni. Vlasnici čamaca i plutajućih objekata treba redovno da obilaze svoju imovinu, uklanjaju sneg i led i proveravaju vezove, kako bi se sprečila oštećenja i potapanja - navodi se nu objavi MUP-a Srbije.

- Zapovednici plovila dužni su da prate stanje na vodama i obaveštenja nadležnih organa i da, u slučaju pojave leda, plovidbu prilagode ili u potpunosti obustave. Bezbednost na rekama zimi zavisi od odgovornog ponašanja svih učesnika.

