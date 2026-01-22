Kako se navodi u Instagram objavi MUP-a Srbije, bezbednost na rekama zimi zavisi od odgovornog ponašanja svih učesnika
REČNA POLICIJA SE OGLASILA ZBOG LEDA: Bezbednost zavisi od odgovornog ponašanja svih nas!
Na zvaničnom Instagram profilu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije osvanula je nova objava, u kojoj pripadnici Rečne policije apeluju na sve učesnike u plovidbi.
- Tokom zimske sezone, usled moguće pojave leda na plovnim putevima, Rečna policija apeluje na sve učesnike u plovidbi da budu maksimalno oprezni. Vlasnici čamaca i plutajućih objekata treba redovno da obilaze svoju imovinu, uklanjaju sneg i led i proveravaju vezove, kako bi se sprečila oštećenja i potapanja - navodi se nu objavi MUP-a Srbije.
- Zapovednici plovila dužni su da prate stanje na vodama i obaveštenja nadležnih organa i da, u slučaju pojave leda, plovidbu prilagode ili u potpunosti obustave. Bezbednost na rekama zimi zavisi od odgovornog ponašanja svih učesnika.
