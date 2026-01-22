Otac Miodrag veruje da bi Milena Kitanović bila živa da su lekari ozbiljno radili svoj posao

Otac Milene Kitanović (34) iz Prokuplja, koja je preminula 11. januara, smatra da bi njegova ćerka bila živa da lekari Zdravstvenog centra Prokuplje nisu napravili propust. U ZC Prokuplje kažu da su o nemilom događaju obavestili Ministarstvo zdravlja i da je pokrenuta istraga.

- U petak ujutro 9. januara požalila mi se da joj nije dobro, da ima temperaturu, bolove u stomaku, dijareju, da povraća. Izabrani lekar nam je dao uput za urgentno odeljenje Opšte bolnice Prokuplje. I tada počinje muka, sati natezanja, čekanja - priča Miodrag i dodaje su oko 13 časova stigli u Urgentni.

Temperatura 39,9 i CRP 300

Tek posle dva sata, kaže, pogledao ju je dežurni lekar. Izvadili su joj krv, uputili na rendgen. Hirurg je napisao da se uradi ultrazvuk abdomena i ginekološki pregled.

Milena Kitanović Foto: Privatna arhiva

- Dali su joj i infuziju. Rekla je da joj je malo bolje i da može da se ispravi. Izmerili su temperaturu - 39,9. Kako sam čuo, CRP joj je tada bio 300, ali nas niko nije zadržao da uradi te preglede. Otišli smo kući. Na stranu što je lekar u urgentnom bio neprijatan i vikao na sve.

Malo mu je bilo čudno zašto je nisu odveli na preglede koji su rečeni, nego su rekli da u ponedeljak uzme upute i dođe.

U subotu tokom dana bilo joj je bolje, nije imala temperaturu, a pomalo je povraćala i ništa nije jela. Uveče su se bolovi u predelu stomaka pojačali.

Doktor se ljutio kad nas je video

- Oko 23.30 odvezao sam je u Hitnu, a dežurna doktorka joj je dala infuziju, pogledala izveštaj iz urgentnog, i ponovo nas uputila tamo. Oko jedan nakon ponoći smo stigli i zatekli u smeni one koji su u petak radili tokom dana. Doktor se ljutio kad nas je video, opet je napisao uput za rendgen, pogledao je disk koji smo doneli nakon snimanja i u 3.10 odlučili su da je ostave na odeljenje hirurgije. Otišao sam kući, a ujutro me je zvala i rekla da će najverovatnije da je otvore.

Neutešan otac Miodrag Foto: Privatna arhiva

Kada mu je dežurni hirurg u nedelju, 11. januara, rekao da moraju da je operišu, zatražio je da se Milena prebaci u niški Klinički centar.

- Tu doktorku prvi put sam video i jedino se ona zauzela i pokušavala da uradi nešto. Ali tada me je već uhvatila panika i tražio sam da je prebace u Niš, što su i učinili. U UKC Niš primljena oko 15.30 časova. Tamo su joj uradili analize i oko 20 sati su je stavili na operacioni sto. Kada je izašla iz sale, rečeno nam je da je u pitanju sepsa. Nešto pre ponoći počeli su da trče po hodnicima. Moja Milena je preminula u 23.59 - govori očajan otac.

Moje dete ne mogu da vratim, ali...

Tri puta su je, kaže, tokom operacije reanimirali. Ne znaju uzrok sepse, dodaje. Naložena je obdukcija i rezultati će biti za najviše mesec dana.

- Moje dete ne mogu da vratim, to znam, i mnogi će pitati zašto produbljujem ranu, ali ovo radim zbog svih drugih koji mogu da dođu u ovu situaciju. Ići ću do kraja!

Porodica se već obratila svim nadležnim službama, ali čekaju rezultate obdukcije.

Urgentno odeljenje ZC Prokuplje Foto: Privatna arhiva

U Zdravstvenom centru Prokuplje su rekli za Kurir da su pokrenuli istragu i da su obavestili Ministarstvo zdravlja.

ZC Prokuplje: Pokrenut nadzor

- Povodom neželjenog događaja koji se dogodio 11. 1. 2026. godine, a u vezi sa pacijentkinjom M. K. (35), Zdravstveni centar Prokuplje je u zakonskom roku pokrenuo hitan unutrašnji stručni nadzor i o navedenom obavestio Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije pokrenulo je zdravstveni inspekcijski nadzor, koji je trenutno u toku. Po dobijanju zaključaka nadležnih organa biće preduzete dalje mere - piše u odgovoru Kuriru koji je potpisala v. d. direktora Zdravstvenog centra Prokuplje prim. dr sc. med. Ana Momčilović.