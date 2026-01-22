Slušaj vest

Otac Milene Kitanović (34) iz Prokuplja, koja je preminula 11. januara, smatra da bi njegova ćerka bila živa da lekari Zdravstvenog centra Prokuplje nisu napravili propust. U ZC Prokuplje kažu da su o nemilom događaju obavestili Ministarstvo zdravlja i da je pokrenuta istraga.

- U petak ujutro 9. januara požalila mi se da joj nije dobro, da ima temperaturu, bolove u stomaku, dijareju, da povraća. Izabrani lekar nam je dao uput za urgentno odeljenje Opšte bolnice Prokuplje. I tada počinje muka, sati natezanja, čekanja - priča Miodrag i dodaje su oko 13 časova stigli u Urgentni.

Temperatura 39,9 i CRP 300

Tek posle dva sata, kaže, pogledao ju je dežurni lekar. Izvadili su joj krv, uputili na rendgen. Hirurg je napisao da se uradi ultrazvuk abdomena i ginekološki pregled.

Milena Kitanović
Milena Kitanović Foto: Privatna arhiva

- Dali su joj i infuziju. Rekla je da joj je malo bolje i da može da se ispravi. Izmerili su temperaturu - 39,9. Kako sam čuo, CRP joj je tada bio 300, ali nas niko nije zadržao da uradi te preglede. Otišli smo kući. Na stranu što je lekar u urgentnom bio neprijatan i vikao na sve.

Malo mu je bilo čudno zašto je nisu odveli na preglede koji su rečeni, nego su rekli da u ponedeljak uzme upute i dođe.

U subotu tokom dana bilo joj je bolje, nije imala temperaturu, a pomalo je povraćala i ništa nije jela. Uveče su se bolovi u predelu stomaka pojačali.

Doktor se ljutio kad nas je video

- Oko 23.30 odvezao sam je u Hitnu, a dežurna doktorka joj je dala infuziju, pogledala izveštaj iz urgentnog, i ponovo nas uputila tamo. Oko jedan nakon ponoći smo stigli i zatekli u smeni one koji su u petak radili tokom dana. Doktor se ljutio kad nas je video, opet je napisao uput za rendgen, pogledao je disk koji smo doneli nakon snimanja i u 3.10 odlučili su da je ostave na odeljenje hirurgije. Otišao sam kući, a ujutro me je zvala i rekla da će najverovatnije da je otvore.

Miodrag Kitanović, otac pokojne Milene Kitanović
Neutešan otac Miodrag Foto: Privatna arhiva

Kada mu je dežurni hirurg u nedelju, 11. januara, rekao da moraju da je operišu, zatražio je da se Milena prebaci u niški Klinički centar.

- Tu doktorku prvi put sam video i jedino se ona zauzela i pokušavala da uradi nešto. Ali tada me je već uhvatila panika i tražio sam da je prebace u Niš, što su i učinili. U UKC Niš primljena oko 15.30 časova. Tamo su joj uradili analize i oko 20 sati su je stavili na operacioni sto. Kada je izašla iz sale, rečeno nam je da je u pitanju sepsa. Nešto pre ponoći počeli su da trče po hodnicima. Moja Milena je preminula u 23.59 - govori očajan otac.

Moje dete ne mogu da vratim, ali...

Tri puta su je, kaže, tokom operacije reanimirali. Ne znaju uzrok sepse, dodaje. Naložena je obdukcija i rezultati će biti za najviše mesec dana.

- Moje dete ne mogu da vratim, to znam, i mnogi će pitati zašto produbljujem ranu, ali ovo radim zbog svih drugih koji mogu da dođu u ovu situaciju. Ići ću do kraja!

Porodica se već obratila svim nadležnim službama, ali čekaju rezultate obdukcije.

Urgentno odeljeje ZC Prokuplje
Urgentno odeljenje ZC Prokuplje Foto: Privatna arhiva

U Zdravstvenom centru Prokuplje su rekli za Kurir da su pokrenuli istragu i da su obavestili Ministarstvo zdravlja.

ZC Prokuplje: Pokrenut nadzor

- Povodom neželjenog događaja koji se dogodio 11. 1. 2026. godine, a u vezi sa pacijentkinjom M. K. (35), Zdravstveni centar Prokuplje je u zakonskom roku pokrenuo hitan unutrašnji stručni nadzor i o navedenom obavestio Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije pokrenulo je zdravstveni inspekcijski nadzor, koji je trenutno u toku. Po dobijanju zaključaka nadležnih organa biće preduzete dalje mere - piše u odgovoru Kuriru koji je potpisala v. d. direktora Zdravstvenog centra Prokuplje prim. dr sc. med. Ana Momčilović.

Kurir je uputio pitanja i UKC Niš i Ministarstvu zdravlja.

