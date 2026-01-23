Intenzivna obuka na savremenim borbenim sredstvima roda pešadije: Evo kako su prethodnih godina unapređene borbene mogućnosti
U rejonima razmeštaja jedinica roda pešadije Vojske Srbije sprovodi se intenzivna obuka profesionalnog sastava za realizaciju dodeljenih misija i zadataka u operacijama na savremenom bojištu.
Planom obuke obuhvaćeni su praktični sadržaji na poligonima i trenažerima za upotrebu oklopnih borbenih vozila različite namene, multirotorskih borbenih dronova, sredstava za neposrednu vatrenu podršku, osmatranje i prikupljanje podataka te širokog spektra streljačkog naoružanja — kojim su u prethodnom periodu opremljene jedinice ovog roda Vojske Srbije.
Vojnici i starešine u ovom periodu uvežbavaju taktičke radnje i postupke u borbi, koji prethode gađanjima iz naoružanja roda u sledećoj fazi zimskog ciklusa obuke i, potom, taktičkim vežbama sa bojevim gađanjima.
Jedan od ciljeva obuke je i dodatno osposobljavanje novoprimljenih vojnika za početne dužnosti u jedinicama roda pešadije, čime se postiže da oni brzo dostignu zahtevane standarde vatrene i taktičke osposobljenosti i da u potpunosti budu spremni da izvršavaju zadatke na bojištu, samostalno i kao članovi posade ili tima.
Borbene mogućnosti pešadijskih jedinica Vojske Srbije - pre svega vatrena moć, manevar i zaštita snaga - su prethodnih godina u velikoj meri unapređene uvođenjem u operativnu upotrebu savremenih oklopnih vozila, dronova, novog streljačkog naoružanja, zaštitne, optoelektronske i druge vojne opreme, i intenziviranjem borbene obuke profesionalnog sastava u svim vremenskim, zemljišnim i taktičkim uslovima.