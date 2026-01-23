Slušaj vest

U rejonima razmeštaja jedinica roda pešadije Vojske Srbije sprovodi se intenzivna obuka profesionalnog sastava za realizaciju dodeljenih misija i zadataka u operacijama na savremenom bojištu.

Planom obuke obuhvaćeni su praktični sadržaji na poligonima i trenažerima za upotrebu oklopnih borbenih vozila različite namene, multirotorskih borbenih dronova, sredstava za neposrednu vatrenu podršku, osmatranje i prikupljanje podataka te širokog spektra streljačkog naoružanja — kojim su u prethodnom periodu opremljene jedinice ovog roda Vojske Srbije.

Vojnici i starešine u ovom periodu uvežbavaju taktičke radnje i postupke u borbi, koji prethode gađanjima iz naoružanja roda u sledećoj fazi zimskog ciklusa obuke i, potom, taktičkim vežbama sa bojevim gađanjima.

Foto: Ministarstvo odbrane

Jedan od ciljeva obuke je i dodatno osposobljavanje novoprimljenih vojnika za početne dužnosti u jedinicama roda pešadije, čime se postiže da oni brzo dostignu zahtevane standarde vatrene i taktičke osposobljenosti i da u potpunosti budu spremni da izvršavaju zadatke na bojištu, samostalno i kao članovi posade ili tima.