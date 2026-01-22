Slušaj vest

Na konkurs za generalnog direktora Radio televizije Srbije (RTS) stiglo je deset prijava od kojih je Upravni odbor danas prihvatio njih pet uz konstataciju da ispunjavaju uslove.

Prihvaćene su kanidature Manje Grčić, Dejana Stankovića, Snežane Ivančević, Stanislava Veljkovića i Miloša Tanaskovića, rečeno je na sednici Upravnog odbora RTS koja je bila otvorena za javnost.

Na sednici je prethodno otvreno deset koverti sa prijavama zainteresovanih za funkciju generalnog direktora i konstatovano da njih pet ispunjavaju zakonske uslove.

Inače, prethodni konkurs nije uspeo pošto nijedan od kandidata koji su ispunjavali uslove nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu glasova članova Upravnog odbora.

Zakon propisuje da kandidat mora biti državljanin Srbije i da ima prebivalište u Srbiji, visoku stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog iskustva na rukovodećim programskim ili poslovima kod pružalaca medijskih usluga radija i televizije, ili na rukovodećim poslovima u drugim oblastima, koja su od značaja za rad javnog medijskog servisa.