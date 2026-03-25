Slušaj vest

Svoju priču koja nastavlja da inspiriše mnoge u emisiji "Puls Srbije", došli su da ispričaju Anastasija i Vladimir Dobrić, otac i ćerka, koji u svojoj seoskoj idili gaje koze.

Kako je Vladimir istakao, bavljenje mlekarstvom je počeo sa pokojnim ocem i s obzirom na to da je imao znanje, školu i praksu za to onda mu ništa drugo nije preostalo nego da krene tim vodama.

"Nije nam ništa drugo preostalo"

Kada je mlekara u kojoj su radili otišla u stečaj, Vladimir i njegov otac su odlučili da nastave porodičnu tradiciju i proizvode sireve u svom brdovitom kraju.

Foto: Kurir Televizija

- S obzirom na to da smo u ovoj branši pokojni otac i ja, radili smo dugi niz godina u jednoj od vodećih mlekara u Srbiji, ali usred lošeg rukovodstva ta ista mlekara odlazi u stečaj 2014. godine.

Imali smo znanje za to, školu i praksu i nama ništa drugo nije preostalo nego da se bavimo mlekarstvom i da pravimo sireve jer smo ipak u takvom podnevlju gde nam je veoma brdovit kraj i veoma duboke vode i ne možemo se takmičiti sa Mačvom ili delom Vojvodine gde su im plitke vode i gde mogu navodnjavati i samim tim dobijati mnogo kvalitetnije proizvode od naših - rekli su za Kurir televiziju.

Posao koji obećava

- Pokazao sam da od mlekarstva može lepo da se živi i da donosi i uspeh i finansijsku stabilnost, objasnio je Vladimir.

- U početku su se ljudi smejali i pitali me da li sam normalan i kako sam došao na tu ideju ali sam živ primer da itekako može da se živi od toga, veoma smo zadovoljni, imamo sve što nam je potrebno. Ne bežimo od rada ali naravno isto tako očekujemo i rezultate, kako na uspehu medalja tako i na finansijskom uspehu - rekao je Vladimir.

Vladimir Dobrić Foto: Kurir Televizija

Krenuli sa 17 koza Dodao je da je početak sa malim brojem koza prerastao je u uspešan porodični posao sa većim stadom i stalnim rastom. - Tako smo se okrenuli putu koza i za početak smo kupili 17 koza kako bismo se oprobali u tome i videli da li će nam ići od ruke ili neće, iako smo odgajani u selu i sve vreme dok smo radili imali smo stočni fond kući, doduše ne tako veliki kao sada ali smo se uvek bavili istočnom proizvodnjom. Krenuli smo sa 17 koza 2014. godine i kako smo upoznavali naše mušterije i kupce tako smo i širili stado i sada brojimo 120 odraslih jedinki.

Prirodno i bez aditiva

Rekao je, kako je počelo jarenje, da se očekuje veliki broj jarića, a svi proizvodi ostaju potpuno prirodni.

- Pre nekih 8 dana je krenulo jarenje i očekujemo intenzivno jarenje u narednih 20 dana, i ako bude sve kako treba trebalo bi da ih bude 250 komada.

Koze su mnogo slobodne životinje koje žele da šetaju i da se hrane, na primer u našem kraju njima dosta ide sve po volji. Naše kozije mleko i svi proizvodi od njega su prirodni tj. ne dodajemo ništa od veštačkih boja ili aroma i sama zamisao je bila takva da se radi bez svih tih štetnih stvari.

Otac i ćerka izabrali seoski život i koze umesto urbanog gradskog života Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs