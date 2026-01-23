Slušaj vest

Nova studija donosi dokaze da biljke koriste električne signale slične nervnom sistemu životinja, kako bi "donosile odluke" i skladištile informacije o svom okruženju.

Dugo se verovalo da su biljke pasivni organizmi koji samo mehanički reaguju na svetlost i vodu. Međutim, istraživanje koje prenosi ScienceAlert otkriva da šume nisu samo skupine drveća, već kompleksna mreža "razmišljajućih" bića koja aktivno komuniciraju i uče iz iskustva.

Biolozi su otkrili da biljke koriste jone kalcijuma za slanje signala kroz svoje lišće, što je proces zapanjujuće sličan načinu na koji neuroni u ljudskom mozgu prenose informacije.

Eksperiment je pokazao da biljka koja je jednom prošla kroz period ekstremne suše "pamti" tu traumu i menja svoj metabolizam kako bi bila spremna za sledeći sušni talas. Ova "biološka memorija" omogućava im da predvide promene u sredini pre nego što se one zaista dese.

Zvukovi koji pokreću odbranu

Još onteresantnije je otkriće da biljke mogu da detektuju vibracije koje proizvode insekti. Kada "čuju" zvuk grickanja na susednoj biljci, one počinju da luče gorke hemikalije kako bi postale neprivlačne grabljivcima.

- Biljke nemaju uši, ali imaju senzore koji reaguju na zvučne talase na molekularnom nivou - navodi se u studiji.

Naučnici veruju da bi ovo otkriće moglo da transformiše proizvodnju hrane do kraja decenije.

Umesto preterane upotrebe pesticida, farmeri bi mogli da koriste specifične zvučne frekvencije ili svetlosne signale kako bi "ubedili" useve da aktiviraju sopstvene odbrambene mehanizme.