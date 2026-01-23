Slušaj vest

Dve žene stare 22 i 23 godine zadobile su lakše povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila u Boljevcima, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Udes se dogodio u 22.30 časova na uglu Ulice mira i Tamburaške, a povređene osobe zbrinute su na licu mesta.

Ekipe Hitne pomoći u noćnoj smeni su intervenisale 106 puta, a od toga je 12 intervencija bilo na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.