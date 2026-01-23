Slušaj vest

Beogradjanka Ljiljana Mihailović, u dugogodišnjoj borbi za svoj stan, ponovo je na meti izvršitelja koji su za ovo jutro još jednom zakazali iseljenje iz njenog doma koji je, kako tvrdi, pošteno platila.

Zakazano je iseljenje za sedam časova. Ljiljanine komšije su se okupile i napravile živi zid kako bi ih sprečili da po treći put pokušaju da isele Ljiljanu.

- Za ovo izvršenje sam slučajno saznala u petak, bez ikakve najave, da će danas u sedam sati biti izvršenje. Sa tim informacijama advokatica je preduzela sve, podnela je dve privremene mere. Pošto smo mi već imali dve privremene mere od ranije koje su me štitile. Od maja sam imala miran period što se tiče izvršitelja.

Apelacioni sud je ukinuo te dve mere zbog formalnih razloga, što je advokatica Jelena Pavlović i objasnila:

- Gospođa Ljiljana je vlasnik stana, njen suprug je podigao kredit u banci za ovaj stan. Ne postoji nikakva dilema po pitanju vlasništva. Prevaru je izvršio investitor koji nije dozvolio da se zgrada uknjiži, pa su samim tim zloupotrebljene menice i napravljeno je lažno potraživanje. Radi se o klasičnoj prevari - kaže Pavlović i dodaje:

- O tome zna cela Srbija. To zna i javni izvršitelj i koristi ovaj prostor koji se otvorio da pokuša iseljenje. Iako su ponovo podneti predlozi za privremene mere, početkom februara će već biti odlučivanje o tome. Vrlo je jasno da će gospođa Ljiljana uspeti u tim sporovima. Malo pre smo razgovarali, ona je već dobila odgovor na tužbu i oni više ne znaju kako da se izjasne, jer je jasno da ne mogu da objasne kako je dug nastao.

Inspektori

Pavlovićeva tvrdi da je u jutarnjim satima bilo puno inspektora u civilu koji su prolazili su kolima:

- To je jedna velika sramota i mora da prestane odmah. Ljudi ne smeju da se maltretiraju zato što su drugi učinili prevare. Oni se samo prave da postupaju po rešenju suda. Dodatno se dramatizuje situacija time što je zima, ali čak i da nije. Živeti pod stalnim stresom i strahom da će sutra ponovo neko doći, to apsolutno ne sme da se radi - kaže Jelena i dodaje:

- Apelujem na Komoru izvršitelja. Iskreno mislim da je privatizacija izvršenja jedna od gorih stvari koje su se desile u našem pravnom sistemu. Da mi je neko tokom studija rekao da će se ovo dešavati, ne bih mu verovala. Gospođa Ljiljana je apsolutno zakoniti imalac stana, stan je isplaćen u dinar, a sve ovo se dešava zbog prevare investitora i jednog advokata. Očekujem da javni tužilac što pre preduzme korake u ovom slučaju.

Neuknjižen stan

Podsetimo, Ljiljana Mihajlović sa uprugom kupila je stan 2005. godine, a sedam godina kasnije isti stan investitor poklonio je svom sinu. Pošto Ljiljana nije bila u prilici da uknjiži stan, investitor je ostao uknjižen, iako je stan prodao.

Nakon što je godinama investitor pokušavao da izbaci na ulicu, kako kažu, odlučio se na prevaru. Potpisao je menicu prema kojoj navodno duguje 140.000 evra izvesnom Slobodanu Svržiću. Ljiljana nema drugu nekretninu, a iz Centra za socijalni rad rekli su joj da u slučaju iseljavanja trenutno ne mogu da joj obezbede smeštaj.

- Stan je bio u fazi izgradnje 2007. godine i zgrada je stekla uslov za useljenje. Ja sam od prvog dana u posedu mog stana jedini uživalac i u kontinuitetu uživam u njemu. Bez prekida, neometano, sve do januara 2013. godine, kada je jedan od investitora podneo tužbu za poništenje kupoprodajnog ugovora i traži moje iseljenje. U navodu stoji da navodno drugi investitor od koga sam ja kupila stan nije imao pravo da ga proda - rekla je Mihajlović za Kurir ranije i dodala:

- Moj propust je bio taj što ja moj stan nisam uknjižila. Ali, ja sam se odmah informisala jer je ovo moja jedina nekretnina, tako da nisam izbegla nikakve obaveze plaćanja prema državi, time što ga nisam uknjižila. To je zloupotrebio čovek koji me tuži. Ja imam iz katastra rešnje koje se potvrđuje. U naponi stoji da u arhivi katastra opštine Zvezdara se ne nalazi list nepokretnosti pod tim brojem pod koji je moj stan uknjižen.

Narodni poslanik Uglješa Grgur stao je u Ljiljaninu odbranu zajedno sa komšijama kada su joj izvršitelji prvi put zakucali na vrata:

- Ovde, u ovom slučaju, imamo doktorku Ljiljanu, psihijatra, koja je godinama nesebično pomagala građanima, lečila ih i od samoubistava, a sada je došla u situaciju da sama sebi digne ruku. Ona živi sama, nema nikog. Taj stan je sve što ima u životu i oni hoće da je izbace, iako nikome nije dužna. Žele da joj otmu stan, i zbog toga sam bio tamo – i uvek ću biti, kao i uz vašu televiziju koja se nesebično bori. Ja kao narodni poslanik, neću stati na ovome - ispričao je Grugur.

