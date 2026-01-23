Slušaj vest

U prethodna 24 sata ekipe hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 45 terena (39 preko dana i šest tokom noći). Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavili su 34 pregleda odraslih osoba (u toku dana 12, a preko noći 22 pregleda). Na javnom mestu bilo je ukupno 12 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti oboleli od karcinoma i sa povredama - kažu u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.

Telefonom je upućeno 177 poziva službi hitne pomoći u prethodna 24 sata.

Ne propustiteDruštvoPUNE RUKE POSLA ZA HITNU POMOĆ U KRAGUJEVCU: Najviše se javljali ovi pacijenti
hitna pomoć
SrbijaHITNA IMALA PUNE RUKE POSLA: Izveštaj iz Kragujevca, čak 57 izlazaka na teren
1760699676kragujeva-hitna-rina.jpg
DruštvoPUNE RUKE POSLA ZA HITNU POMOĆ U KRAGUJEVCU: Najčešće se javljali pacijenti sa ovim simptomima
IMG_20260108_122407 copy.jpg
Srbija55 INTERVENCIJA ZA 24 SATA: Pune ruke posla za Hitnu pomoć u Kragujevcu
IMG_20241005_142029.jpg