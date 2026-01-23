Slušaj vest

Denis Šemsović iz Novog Pazara radi u pošti, na mestu za koje se pripremao još tokom školovanja. Rođen je slep, ali uporan i posvećen, nije dozvolio da ga to zaustavi. Ovo je njegova priča.

Denis Šemsović, zaposlen u "Pošta Srbije", ovako počinje radni dan: "Halo, dobar dan. Pošta. Izvolite."

Denis Šemsović iz Novog Pazara rođen je slep, ali to za njega nikada nije bila prepreka. Svojim radom i upornošću uspeo je da ostvari dugogodišnju želju, da radi u pošti.

Denis Šemsović, Zaposlen u "Pošta Srbije", kaže: "Moj radni dan izgleda jako lepo, pozitivno, zabavno, zanimljivo i nije mi dosadno, to je najbitnije. Znači, ja kada dođem na posao, meni je zaduženje, moja su sledeća, ja radim u službi kontakt centra i u funkciji usluga, funkciji prodaje usluga. Mene građani zovu da me pitaju kada su uplate, isplate negde, dečiji i roditeljski dodatak i ja ih onda obaveštavam, kažem im kog dana su i datuma. Nekad se desi da i ja pozovem, naravno, zapišem broj na mašini pa im javim."

Još u mlađim danima Denis je znao čime će se baviti, pa se još tokom školovanja pripremao za radne zadatke u pošti. Koristi Brajevo pismo, što mu pomaže da čita i vodi dokumentaciju na poslu.

Denis dodaje: "Nije mi bilo teško zato što sam ja, dok sam još išao u školu, osnovnu i srednju, ja sam išao na blok nastavu, na praksu u drugoj, trećoj i četvrtoj godini srednje škole, tako da sam već bio upućen i upoznat sa ovim poslom. Inače, želim da se zahvalim posebno generalnom direktoru Pošte Srbije, koji je meni omogućio da radim, koji je čuo za mene i saznao i obezbedio mi posao i obradovao me."

Podršku i razumevanje, kaže Denis, dobio je od čitavog kolektiva.

Denis objašnjava: "Od prvog dana kada sam došao, oni su mene odmah prihvatili svi i ja sam znao da će to da bude odmah kako treba."

Iz uprave kažu da je Denis za kratko vreme postao omiljeni član njihovog kolektiva.

Sabina Dazdarević, Upravnica pošte, navodi: "On je kao naš član ovde porodice, takoreći. Ali smo se tako brzo uklopili da ni ja sebi ne verujem, jer je izuzetno pametan, inteligentan, samostalan. Završio je PTT školu, tako da uklopili smo se baš dobro. Ceo kolektiv naš. I njegov primer pokazuje da ne postoji razlika među ljudima."

Denis Šemsović, Zaposlen u "Pošta Srbije", kaže: "Ovde u Pazaru mi je to novi krug prijatelja i novo društvo, i to mi je ovde jedino društvo i dovoljno mi je, tako da mi je to super."

Svima koji se suočavaju sa sličnim izazovima, Denis poručuje da ne odustaju od svojih snova.

Denis Šemsović, Zaposlen u "Pošta Srbije", zaključuje: "Da se bore za posao, da idu, da traže, da se trude i, naravno, mogu reći i moji roditelji su se isto dosta oko mene borili i trudili i dalje, naravno, dosta sa mnom."

Ova priča pokazuje da pravi heroji ne traže pažnju, već priliku, a oni poput Denisa znaju kako da je iskoriste.

