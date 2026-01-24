OPREZ! SRBIJA NA UDARU KOŠAVE I DO 100 KM/H, U VRŠCU ĆE BITI NAJKRITIČNIJE! Ivan Ristić objavio prognozu za naredni period, spremite se za VREMENSKI ROLERKOSTER
Iako su meteorolozi najavljivali novo zahlađenje, zima, bar za sada, odlazi na pauzu. Posle dana sa jakim mrazevima i hladnim prodorima sa istoka, pred Srbijom je period promenljivog, ali znatno blažeg vremena, uz porast temperatura i sve češće padavine u obliku kiše.
Prema prognozi Ivana Ristića, koji se bavi meteorologijom, narednih dana jutarnji mraz će postepeno popuštati, dok će dnevne temperature biti u stalnom porastu.
- Dolazi košava u danima vikenda. Ona će biti topla, imali smo hladnu do sada. Topla košava donosi otopljenje i polako se menja vremenska situacija u našoj zemlji. Udari će biti možda u Vršcu, i preko 100 km/h. U Beogradu će možda biti 50,60 km/h, ne bi trebalo da dođe do velikih udara. Biće i oblaka i kiše a na planinama i snega. Za vikend će biti u opsegu između 5 i 10 stepeni. Biće povremene kiše.
Sledeća nedelja u plusu
Nakon hladnijeg perioda, Srbija ulazi u tople dane:
- U utorak bi trebalo da bude malo hladnije, temperature oko 5,6 stepeni. U ponedeljak i utorak će se košava smiriti na kratko, počeće da duva zapadni i severnozapadni vetar na kratko. Do srede ide jugoistočni vetar, počeće da duva ponovo Košava, a temperatura će biti u još osetnijem porastu tako da će biti dosta dana između 10 i 15 stepeni. Osetno je topliji period pred nama
Ristić je nedavno govorio i o vremenskoj prognozi u narednim mesecima:
- Kraj februara bi mogao da bude topliji i tada bi temperatura mogla da skoči za oko 15 stepeni. U martu će biti promenjivo uz smenu oblačnih perioda sa kišom, susnežicom i snegom, i perioda stabilniijeg i toplijeg vremena. Sa dolaskom proleća prema kalendaru osetićemo da temperatura osetnije raste i očekuje se da već na početku ovog godišnjeg doba temperatura bude viša od 20 stepeni.
- Kako 2026. godine očekujemo više snega, pogotovo na planinama, tamo se skoro uopšte neće topiti i zato krajem aprila može da bude i preko metar snega na Kopaoniku i drugim planinama. Kada bude došlo do naglog topljenja snežnog pokrivača zbog otopljenja i vodostaji reka će brzo da rastu. Oprez je potreban, naročito ako bude jačih prolećnih kiša u maju - najavio je Ristić.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs