Iako su meteorolozi najavljivali novo zahlađenje, zima, bar za sada, odlazi na pauzu. Posle dana sa jakim mrazevima i hladnim prodorima sa istoka, pred Srbijom je period promenljivog, ali znatno blažeg vremena, uz porast temperatura i sve češće padavine u obliku kiše.

Prema prognozi Ivana Ristića, koji se bavi meteorologijom, narednih dana jutarnji mraz će postepeno popuštati, dok će dnevne temperature biti u stalnom porastu.

Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

- Dolazi košava u danima vikenda. Ona će biti topla, imali smo hladnu do sada. Topla košava donosi otopljenje i polako se menja vremenska situacija u našoj zemlji. Udari će biti možda u Vršcu, i preko 100 km/h. U Beogradu će možda biti 50,60 km/h, ne bi trebalo da dođe do velikih udara. Biće i oblaka i kiše a na planinama i snega. Za vikend će biti u opsegu između 5 i 10 stepeni. Biće povremene kiše.

Sledeća nedelja u plusu

Nakon hladnijeg perioda, Srbija ulazi u tople dane:

- U utorak bi trebalo da bude malo hladnije, temperature oko 5,6 stepeni. U ponedeljak i utorak će se košava smiriti na kratko, počeće da duva zapadni i severnozapadni vetar na kratko. Do srede ide jugoistočni vetar, počeće da duva ponovo Košava, a temperatura će biti u još osetnijem porastu tako da će biti dosta dana između 10 i 15 stepeni. Osetno je topliji period pred nama

Foto: Jakov Milošević, RHMZ Printscreen

Ristić je nedavno govorio i o vremenskoj prognozi u narednim mesecima:

- Kraj februara bi mogao da bude topliji i tada bi temperatura mogla da skoči za oko 15 stepeni. U martu će biti promenjivo uz smenu oblačnih perioda sa kišom, susnežicom i snegom, i perioda stabilniijeg i toplijeg vremena. Sa dolaskom proleća prema kalendaru osetićemo da temperatura osetnije raste i očekuje se da već na početku ovog godišnjeg doba temperatura bude viša od 20 stepeni.

- Kako 2026. godine očekujemo više snega, pogotovo na planinama, tamo se skoro uopšte neće topiti i zato krajem aprila može da bude i preko metar snega na Kopaoniku i drugim planinama. Kada bude došlo do naglog topljenja snežnog pokrivača zbog otopljenja i vodostaji reka će brzo da rastu. Oprez je potreban, naročito ako bude jačih prolećnih kiša u maju - najavio je Ristić.

