Tokom izvođenja radova na izgradnji gasnog kućnog priključka u zoni raskrsnice ulica Milana Blagojevića Španca i Blagojevićev prolaz (faza 2), od 24. do 26. januara doći će do promena u radu linije 34, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi u ovoj fazi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj Ulice Milana Blagojevića Španca u visini zone raskrsnice sa Ulicom Blagojevićev prolaz, u dužini od 15 metara, zbog čega će biti onemogućeno kretanje vozila javnog prevoza.

Vozila sa linije 34 saobraćaće u oba smera trasom: Mihaila Avramovića – Pivljanina Baje – Velisava Vulovića – Pere Velimirovića i dalje redovnom trasom.

Na izmenjenom delu trase vozila će koristiti postojeća i privremena stajališta:

  • u smeru ka Ulici Pere Velimirovića stajalište "Velisava Vulovića 1”, koje se uspostavlja u Ulici Velisava Vulovića, u izgrađenoj poluniši preko puta objekta sa kućnim brojem 11, odnosno neposredno ispred pešačkog prelaza koji se nalazi posle zone ukrštanja sa prilazom kućnim brojevima 14–22, gledano u smeru ka Ulici Pere Velimirovića,
  • stajalište "Astana”, koje se uspostavlja u Ulici Velisava Vulovića, preko puta objekta sa kućnim brojem 1, odnosno pet metara ispred pešačkog prelaza koji se nalazi ispred zone raskrsnice sa Ulicom Astana, gledano u smeru ka Ulici Pere Velimirovića.

U smeru ka Topčiderskom brdu vozila će koristiti:

  • stajalište "Pere Velimirovića 1”, koje se uspostavlja u Ulici Velisava Vulovića, ispred objekta sa kućnim brojem 29, odnosno 20 metara posle pešačkog prelaza koji se nalazi u zoni raskrsnice sa Ulicom Pere Velimirovića
  • stajalište "Astana”, koje se uspostavlja u Ulici Velisava Vulovića, 20 metara posle pešačkog prelaza koji se nalazi posle zone raskrsnice sa Ulicom Astana, gledano u smeru ka Topčiderskom brdu
  • "Velisava Vulovića 1”, koje se uspostavlja u Ulici Velisava Vulovića, 20 metara posle pešačkog prelaza koji se nalazi posle zone ukrštanja sa prilazom kućnim brojevima od 14 do 22, gledano u smeru ka Topčiderskom brdu.

