Margit Savović, doktor pedagoških nauka i Mađarica prepoznatljivog akcenta, stupila je na javnu scenu 1991. godine,obavljajući niz funkcija, od narodne poslanice do ministarske pozicije. Iako je bila deo političkog establišmenta, ostala je upamćena po čestim gostovanjima u zabavnim emisijama, u koje su je voditelji rado pozivali zbog njenog izgleda i naprednih stavova, znajući da s njom program nikada neće biti dosadan.

U javnosti je svojevremeno nosila titulu vlasnice "najboljih nogu u Vladi", a njen zaštitni znak bile su mini-suknje. Ipak, kasnije je objasnila da je prestala da ih nosi uz komentar da "više nije nimalo moćna".

Margit Savović svojevremeno je za "Pulsonline" pričala o svom životu.

- Ne nosim više mini-suknje, nisam nimalo moćna - objasnila je tada Margit Savović zašto je ne viđamo u brojnim tok-šou emisijama u kojima je godinama bila nezaobilazan gost.

Margit Savović je imala najbolje noge u tadašnjoj Vladi Foto: Facebook Printscreen

- Činjenica je da su me uglavnom pozivali u zabavne emisije, a manje u one s ozbiljnom tematikom. Danas ima mnogo mladih, interesantnijih lica, čiji život krije mnogo više pikanterija nego život jedne trostruke bake.

Nije vadila pištolj iz torbe

Posebno zanimljiv detalj iz njene biografije je činjenica da je jedno vreme u torbi nosila pištolj. Od te navike je odustala jer joj je oružje bilo preteško za nošenje.

-Ja sam pištolj nosila neko vreme u torbi, ali kako je bio težak, u jednom trenutku sam prestala da ga nosim sa sobom - ispričala je ona. Nakon promena 2000. godine, svi predstavnici vlade koji su trebovali oružje su pozvani da ga vrate.

- Ja sam došla kod tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovića, vratila pištolj i rekla mu da je on jedini muškarac koji je uspeo da me razoruža - rekla je kroz smeh gostujući u jednoj emisiji.

Margit Savović je nosila pištolj u torbi Foto: Daily Motion Printscreen

"Uspeo da je razoruža"

Kada je reč o privatnom životu, bivša ministarka iza sebe ima dva razvoda, a majka je sina i ćerke. Pre desetak godina govorila je o svojoj vezi sa osam godina mlađim partnerom, ističući da, uprkos razlici u godinama, i on kao i ona ima odraslu decu i unučadi.

- On je osam godina mlađi od mene, ali i on ima odraslu decu i dvoje unučadi - istakla je bivša političarka tada.