Zbog otkazanog leta i nervoze na aerodromu, jedna svakodnevna situacija pretvorila se u scenu koja je nasmejala sve prisutne na beogradskom aerodromu.

Postupak radnice na šalteru oduševio je mnoge, kao i Lazara koji je ovu priču sa aerodroma podelio na svom Fejsbuku.

- Zbog lošeg vremena let na relaciji Beograd-Tivat je otkazan. Dok se radi re-booking za poveću grupu putnika, jedan ljutiti se gura do šaltera: "Moram biti na ovom letu i to u prvoj klasi!" - napisao je on.

Kaže i da mu je radnica na aerodromu odgovorila ljubazno:

"Gospodine, žao mi je, prvo moram napraviti rezervacije za grupu ljudi koja čeka, ali budite strpljivi i naći ćemo i za vas neko rešenje".

Potom je uzvratio: "Znaš li ti bre ko sam ja?"

- Bez oklevanja, službenica uzima mikrofon i sa razglasa se čuje: "Molim cenjene posetioce beogradskog aerodroma za trenutak pažnje. Na terminalu za domaće letove imamo putnika koji ne zna ko je. Ako bilo ko može pomoći u otkrivanju njegovog identiteta, molimo da se hitno javi kod šaltera broj 2." Usred histeričnog smeha ostalih u redu, gospodin besnim glasom izvali: "Ma j* te ja!!", a dobio je i odgovor: "Žao mi je gospodine, ali i za to ćete morati da pričekate u redu" - navodi se u objavi na Fejsbuku.