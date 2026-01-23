Slušaj vest

Zbog niskih temperatura na brojnim deonicama postoji opasnost od pojave poledice, upozoravaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Zbog toga, kako navode, u takvim uslovima i mala greška može imati ozbiljne posledice.

- Smanjite brzinu, povećajte odstojanje između vozila, izbegavajte nagla kočenja i nagle pokrete volanom. Takođe obavezno koristite zimsku opremu i proverite stanje pneumatika, a pre polaska temeljno očistite stakla, retrovizore i svetla na vozilu. Budite posebno oprezni u ranim jutarnjim i večernjim satima - savetuju iz MUP vozače.

Saobraćajna policija je na terenu i prati stanje na putevima, ali iz policije poručuju da ste vi sami najvažnija bezbednosna mera.

- Vozite oprezno - poručuju.

Ne propustiteDruštvoAMSS upozorava na poledicu i udarne rupe
rupa-rupe-udarne-rupe-foto---marina-lopicic.jpg
DruštvoRHMZ SE HITNO OGLASIO - OPREZ ZBOG OVE POJAVE TOKOM NOĆI! Sledeće nedelje kiša i sneg, LEDENI DANI u ova 2 dela Srbije! Objavljena prognoza za narednu nedelju
78798.jpg
DruštvoPUTEVI SRBIJE UPUTILI HITAN APEL ZBOG OPASNE POJAVE U NAREDNIM SATIMA: Vozačima se savetuje dodatni oprez - ove 3 stvari KLJUČNE! Evo šta nas čeka tokom večeri
Put noć automobil sneg vožnja po zavejanom putu zavejan put kijamet profimedia-0838134492.jpg
DruštvoVOZAČI, OPREZ ZBOG POLEDICE I MAGLE! Putevi Srbije: Svi putni pravci su prohodni i nema snega! Evo na kojim tačkama je potreban povećan oprez tokom noći
gužva ,saobraćaj, noć