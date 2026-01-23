Osmaci, stigle zbirke za malu maturu: Evo gde možete da kupite i koliko koštaju
Zbirke zadataka za pripremu završnog ispita od danas se mogu naći u prodaji u svim bolje snabdevenim knjižarama širom naše zemlje. Cena kompleta iznosi 2.310 dinara.
Zbirka iz srpskog, odnosno maternjeg jezika košta 880 dinara, a iz matematike i izbornog predmeta iznosi po 715 dinara.
Zbirke su na srpskom i jezicima nacionalnih manjina, izdanja iz matematike i srpskog, odnosno maternjeg jezika sadrže po 450 zadataka, dok kombinovana zbirka iz pet izbornih predmeta sadrži po 120 zadatka po predmetu, 600 ukupno, raspoređenih na osnovni, srednji i napredni nivo. Na kraju publikacija nalaze se rešenja.
Predstavnici Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i "Prosvetnog pregleda“, predstavili su danas zbirke zadataka za završni ispit za školsku 2025/2026. školsku godinu.
I ove godine, pred osmacima biće zadaci koji će im služiti za pripremu za polaganje završnog ispita, kroz zbirke zadataka iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i izbornog testa (koji obuhvata zadatke iz istorije, geografije, biologije, fizike i hemije).
Prof. dr Boris Stojkovski, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja naglasio je da je osnovni zadatak zbirki da se đacima približe modeli zadataka koji će se naći na završnom ispitu u junu i da im omoguće da vežbaju samostalno ili na časovima pripremne nastave i proveravaju znanje.
- Ukoliko osmaci budu marljivo vežbali, zbirke im mogu garantovati uspeh na maloj maturi, jer je u izradi zadataka učestvovalo oko stotinu nastavnika iz osnovnih i srednjih škola i sa fakulteta, čime je osiguran kvalitet u svim traženim elementima. Njihovo iskustvo obezbeđuje da zadaci budu u skladu sa nastavnom praksom, nastavnim programima i standardima obrazovnih postignuća - naveo je.
To ove zbirke izdvaja na tržištu, kao i činjenica da su recenzenti zadataka i zbirki ugledni stručnjaci u svojim oblastima, što je još jedna potvrda kvaliteta ovih izdanja, naglasio je.
- Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, takođe, rukovodi procesom izrade i priređivanja zadataka za testove na završnom ispitu, pa su u tom kontekstu zbirke zadataka i zbirke testova metodološki srodne sa malom maturom i nezaobilazan segment pripreme osnovaca za naredni, srednjoškolski, ciklus obrazovanja - rekao je Stojkovski.
Podsetimo, probni završni ispit biće održan 27. i 28. marta 2026. godine, a nakon kojeg će učenici moći još jednom, 1. i 2. aprila 2026. godine, da promene predmet koji su prijavili za treći test i donesu konačnu odluku. Završni ispit u školskoj 2025/2026. godini biće održan 15, 16. i 17. juna 2026. godine.
Ustaljena procedura
Testovi se čuvaju kao državna tajna
Stojkovski je za Kurir naglasio da izrada testova za probnu i završnu maturu u Srbiji teče po ustaljenoj proceduri i u skladu sa planom i programom, bez većih novina u samom procesu.
- Testovi svake godine prolaze kroz metodološka unapređenja i više krugova lekture i korekture, kako bi se izbegle i najmanje greške i dvosmislenosti. Bezbednost testova ocenjena je kao maksimalna - čuvaju se kao državna tajna, uz strogo ograničen pristup malom broju ljudi i rigorozne mere sprečavanja sukoba interesa. Osobe koje imaju dete u osmom razredu nemaju pristup izradi, štampanju niti čuvanju testova, a Zavod je u stalnoj koordinaciji sa Ministarstvom prosvete. Cilj je da se izbegnu bilo kakvi incidenti i dodatni stres za učenike i roditelje, što je poslednjih godina uspešno ostvareno - naglasio je on.
Olja Ćorović, direktorka Prosvetnog pregleda rekla je da publikacije mogu da se kupe u knjižarama Službenog glasnika, Zavoda za udžbenike i drugim knjižarama širom Srbije.
- Sve tri zbirke zajedno koštaju 2.310 dinara. Pojedinačno, cena zbirke za srpski ili maternji jezik je 880 dinara, dok zbirka za matematiku i kombinovana zbirka koštaju po 715 dinara. U pripremi su i zbirke sa testovima sa prethodnih završnih ispita, da bi učenici i na taj način mogli da provere svoje znanje i dodatno vežbaju kroz učestalo testiranje znanja - najavila je ona.