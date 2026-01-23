Ustaljena procedura

Testovi se čuvaju kao državna tajna

Stojkovski je za Kurir naglasio da izrada testova za probnu i završnu maturu u Srbiji teče po ustaljenoj proceduri i u skladu sa planom i programom, bez većih novina u samom procesu.

- Testovi svake godine prolaze kroz metodološka unapređenja i više krugova lekture i korekture, kako bi se izbegle i najmanje greške i dvosmislenosti. Bezbednost testova ocenjena je kao maksimalna - čuvaju se kao državna tajna, uz strogo ograničen pristup malom broju ljudi i rigorozne mere sprečavanja sukoba interesa. Osobe koje imaju dete u osmom razredu nemaju pristup izradi, štampanju niti čuvanju testova, a Zavod je u stalnoj koordinaciji sa Ministarstvom prosvete. Cilj je da se izbegnu bilo kakvi incidenti i dodatni stres za učenike i roditelje, što je poslednjih godina uspešno ostvareno - naglasio je on.