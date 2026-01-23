Slušaj vest

TIGGO 7, TIGGO 8, TIGGO 9 i Arrizo 8 stigli su u najnovijem izdanju — sa Plug‑In Hybrid (PHEV) i benzinskim verzijama pogona. Vi birate ritam, automobil prati vašu priču.

Upravo predstavljena četiri nova Chery modela, pozivaju da doživite način na koji precizan dizajn čistih linija i najsavremenija tehnologija, na najbolji način spajaju stil i svrhu.

Foto: Promo

TIGGO 7 — Inspiriše udobna putovanja

Novi TIGGO 7 inspiriše spontane ideje za putovanja. Agilan u gradu, siguran na otvorenom, udoban u vožnji sa doživljajem vrhunskog multimetijalnog ekrana. A ako vas zanima ono što se ne vidi: pet zvezdica na Euro NCAP testu i „kapsula“ karoserije od visokootpornog čelika su tu za bezbrižnu vožnju. Tiggo 7 Pro, kao i Tiggo 8 Pro koriste snažan hibridni sistem od 205 kW, uz bateriju kapaciteta 18,3 kWh koja omogućava više od 90 kilometara vožnje isključivo na struju i veliki ukupni domet. Napredni sistemi asistencije rade tiho u pozadini, baš onako kako prave stvari treba da funkcionišu.

TIGGO 8 — Porodični ritual komfora i mira

Novi TIGGO 8 je prava mini‑lounge soba na točkovima. Sedam sedišta, digitalni ambijent, prefinjeni materijali, učiniće da se u automobilu osećate kao kod kuće. Ljubitelje napredne tehnologije obradovaće bogata multimedija 15.6 inča sa rezolucijom 2K HD koja omogućava do sada neviđeno čistu sliku sa veoma jasnim bojama, koja sa čipom nove generacije, uključuje ekran za samo 2 sekunde i omogućava prepoznavanje preko 20 instrukcija za samo 30 sekundi.

Foto: Promo

I ovde je tehnologija na vašoj strani: pet Euro NCAP zvezdica, karoserije od visokootpornog čelika i inteligentna 540° kamera koja spaja „ptičiju“ perspektivu i pregled podvozja. Tiggo 8 Pro se dodatno izdvaja konfiguracijom sa sedam sedišta, velikim digitalnim ekranom i SONY audio sistemom sa 12 zvučnika za vrhunski komfor. U plug-in hybrid verziji, baterija sa maksimalnom IP68 zaštitom na prašinu i vodu i napredna bezbednosna logika brinu o tihoj, prijatnoj vožnji bez kompromisa. Takva su putovanja kojih se najradije sećamo.

TIGGO 9 — Veliki planovi zaslužuju veliki SUV

Novi TIGGO 9, dolazi samo u plug-in hybrid varijanti.Unutra — pregledan, velik, čist displej od 15.6 inča sa 2K HD rezolucijom, sa jasnim bojama, brz na komande sa čipom nove generacije, prijatni materijali, masirajuća sedišta, panorama iznad i SONY audio sistem sa 14 zvučnika. Napolju — stabilnost koju obezbeđuje vrhunska elektronika kočenja i upravljanja, sa pogonom na sva četiri točka, baterijom velikog kapaciteta koja omogućava domet od 140 kilometara na struju i ukupnom snagom od čak 315 kW.TIGGO 9 PHEV ima ukupan domet od čak 1.400km. Brzo punjenje omogućava dopunu od 30 do 80 procenata za samo 18 minuta. Ovo je onaj SUV koji uspe da okupi sve: porodicu, prijatelje, prtljag i ambicije.

Foto: Promo

ARRIZO 8 — Limuzina u večernjem izdanju

Arrizo 8 je sedan koji igru estetike i tehnologije igra na vaš način: profinjene proporcije, fluidan enterijer, asistent koji razume navike vozača. Arrizo 8 Plug-In Hybrid donosi naprednu tehnologiju u segment limuzina, uz više režima vožnje, napredne sisteme asistencije i savremeno digitalno okruženje u kabini. Arrizo 8 plug-in hybrid takođe ima ukupan domet od čak 1.400km.

Kada birate Plug-in hybrid, gradske relacije postaju gotovo meditativne — tihe, lepršave,U benzinskoj verziji, dobijate onu klasičnu vezu sa automobilom koju vozači vole. Jedan automobil — dva karaktera.

Bezbednost: tema koja ne izlazi iz fokusa

Mir koji tražimo počinje činjenicama: Na polju aktivne zaštite, tu su brojni ADAS sistemi asistencije, uključujući AEB, LDW, ELK, RCTA i IHC, kao i 540° kamera koja kombinuje pogled od 360° i transparentni prikaz podvozja – rešenje koje olakšava vožnju u složenim uslovima. To nije samo „oprema“. To su vrednosti.

Jer stil bez sigurnosti je samo forma — a Chery insistira na sadržaju. Modeli su testirani u ekstremnim temperaturnim uslovima i pokazali sjajne performanse.

Foto: Promo

Plug-in hybrid ili benzinac? Ne birate automobil, birate ritam

Novi TIGGO 7, TIGGO 8 i Arrizo8 dolaze i kao Plug‑In Hybrid i kao benzinski modeli, a TIGGO 9 isključivo u plug-in hybrid verziji pogona. Ako su vaši dani gradski i kratki — plug-in hybrid će vam pokloniti tišinu i nisku potrošnju. Ako volite da prelazite kilometre bez planiranja punjenja — turbo benzinski agregat je stari dobar izbor na koji uvek možete da računate. Najbolje od svega: izbor nije kompromis, već komfor.

Automobili su upravo predstavljeni na ekskluzivnom događaju sa kojeg vam prenosimo delić atmosfere, vožnja je sledeći logičan korak. Odaberite svoju priču: spontani TIGGO 7, porodični TIGGO 8, ambiciozni TIGGO 9 ili elegantni Arrizo 8. Sve ostalo — reći će vam prvi kilometar.