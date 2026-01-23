Slušaj vest

Povodom obustave nastavnog procesa u Osnovnoj školi "Vojislav Voka Savić" zbog razrešenja direktora škole Nenada Živanovića, Ministarstvo prosvete ukazuje da ova odluka nije politički motivisana.

Upravo suprotno, u potpunosti je skladu sa zakonom i zasnovana je na nalazu prosvetne inspekcije koji je utvrdio niz povreda zakona i nepravilnosti u radu škole, navodi se u saopštenju.

U skladu sa zakonom direktor svake obrazovno-vaspitne ustanove odgovoran je za zakonitost rada, organizaciju i realizaciju nastavnog procesa. Inspekcijski nadzor sproveden u ovoj školi utvrdio je niz nepravilnosti od kojih su najozbiljniji propusti neusvajanje Godišnjeg plana rada škole u zakonskim rokovima i netransparentnost u radu - ističe se u saopštenju resoronog ministarstva.

Vršilac dužnosti direktora OŠ "Vojislav Voka Savić” u Lazarevcu imenovana je u skladu sa zakonom, kako bi obezbedila zakonitost u radu škole do izbora novog direktora na javnom konkursu.

- Ministarstvo ističe da je od izuzetne važnosti za organizaciju rada škole da se v.d direktorki omogući preuzimanje dužnosti. Ministarstvo prosvete podseća da lični i politički motivi nikako ne smeju biti povod za obustavu nastave i ugrožavanje prava učenika na obrazovanje i

poziva na povratak na nastavu. Razrešenog direktora Ministarstvo prosvete je, u skladu sa zakonom, u Rešenju o razrešenju upoznalo sa poukom o pravnom leku - navodi se u saopštenju.