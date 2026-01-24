U Beogradu kvadrati divljaju, samo u ovoj opštini novogradnja pojeftinila: Šokantni podaci sa tržišta, ni jug više nije jeftin
Cene stanova u većim gradovima u Srbiji nastavile su da rastu i u trećem kvartalu minule godine. Beograd je i i dalje ubedljivi rekorder, a ne zaostaje ni starogradnja u Nišu i novogradnja u Novom Sadu.
Poslednji podaci Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) pokazuju da se razlike unutar prestoničkih opština, ali irazlike u ceni kvadrata u staroj i novoj gradnji, sve više produbljuju.
U užem gradskom jezgru Beograda kvadrat stana u starogradnji dostiže gotovo 3.800 evra, koliko je zabeleženo u Starom gradu, uz godišnji rast od 13 odsto. Ipak, zanimljivo je da je u istoj opštini novogradnja znatno jeftinija - trenutno prosečno 3.419 evra po kvadratu, uz snažan pad od čak 23 odsto.
Najskuplja novogradnja u prestonici nalazi se na Savskom vencu s cenom od 4.575 evra, uz simboličan rast od svega jedan odsto, što sugeriše stabilizaciju cena na već vrlo visokom nivou. Suprotno tome, Vračar beleži snažan rast u oba segmenta - starogradnja je skuplja za 22 odsto (3.607 evra), dok je novogradnja porasla za čak 24 odsto, na 3.650 evra po kvadratu, što ovu opštinu svrstava među najdinamičnija tržišta u prestonici.
Zemun ima jedan od najvećih skokova, kvadrat u starogradnji skuplji je za 22 odsto, a novogradnja za čak 19 odsto, s cenama od 2.673, odnosno 2.796 evra po kvadratu.
Sličan trend prisutan je i u Staroj Rakovici, gde je starogradnja poskupela za 26 odsto i iznosi 2.328, najviše među beogradskim opštinama, dok je novogradnja skuplja za 17 odsto i košta 2.661 evro. Na nivou većih gradova Beograd i dalje znatno odskače - prosečna cena kvadrata u starogradnji iznosi 2.691 evro, uz skok od 21 odsto, dok je novogradnja nešto jeftinija - 2.598 evra, ali sa skromnijim rastom od šest odsto.
Skuplje i na jugu
Zanimljivo je da su cene starih stanova u Nišu skočile za 15 odsto i kvadrat prosečno košta 1.569 evra, dok je s druge strane novogradnja porasla za samo dva odsto i ovde za kvadrat treba iskeširati 1.697 evra. Na jugu i u Kragujevcu kvadrat je i dalje znatno pristupačniji, ali i on beleži poskupljenje. Tako je tamošnja starogradnja porasla za 14 odsto, a novogradnja za sedam i kvadrat košta 1.566 evra.
Za razliku od prestonice, u Novom Sadu cene su ujednačenije, pa starogradnja košta 2.278 evra i skočila je za 11 odsto, a novogradnja 2.250 evra i beleži poskupljenje od 12 odsto, što ukazuje na stabilno i uravnoteženo tržište.
Cene stanova u Beogradu
Opština Starogradnja Promena Novogradnja Promena
- Stari grad 3.777 13 3.419 -23
- Vračar 3.607 22 3.650 24
- Novi Beograd 3.034 17 3.426 4
- Savski venac 3.416 16 4.575 1
- Zvezdara 2.933 16 2.787 11
- Palilula 2.547 10 2.639 0
- Voždovac 2.643 15 2.823 9
- Zemun 2.673 22 2.796 19
- Čukarica 2.454 16 2.814 1
- Stara Rakovica 2.328 26 2.661 17
Da li će cene i dalje rasti
Ervin Pašanović iz Klastera nekretnina kaže za Kurir da ovo pojeftinjenje novogradnje u Starom gradu nije realna slika.
- Izdato je čak 60 odsto manje građevinskih dozvola, jednostavno nema novih objekata nakon što su oni ekskluzivni prodati i ovi što su ostali ušli su u statistiku. Nemamo previše velikih investitora, dok klijenti traže više blokove nego pojedinačne zgrade, odnosno zahtevaju da imaju sve nadohvat ruke, od marketa do škole i sportsko-rekreativnog života. Takvih projekata je manje jer su skupi i duže se razvijaju. Cene nekretnina zato idu gore i dok je ponuda manja od potražnje, tako će biti - kaže Pašanović i dodaje da bi bilo dobro naći nove velike investitore, koji bi povećali ponudu.
Cene stanova u većim gradovima
Grad Starogradnja Promena Novogradnja Promena
- Beograd 2.691 21 2.598 6
- Novi Sad 2.278 11 2.250 12
- Niš 1.569 15 1.697 2
- Kragujevac 1.339 14 1.566 7
* Iznosi su u evrima
Cene kvadrata u luksuznim kompleksima
- Beograd na vodi (Savski venac) 4.823
- Soul 64 (Novi Beograd) 3.95
- Erport garden (Novi Beograd) 3.437
- Kvart 64 (Novi Beograd) 3.417
- Viktori gardens (Čukarica) 3.039
- Nemanjin grad (Voždovac) 2.652
- Vrtovi Ceraka (Rakovica) 2.636
- Sanivil (Palilula) 2.368
- Skver rezidens (Zemun) 2.295
- Sajam korner (Novi Sad) 2.683
- Skver garden (Novi Sad) 2.314
- Atrijum rezidens (Novi Sad) 1.931
- Tesla palas (Kragujevac) 1.497
- Zelena oaza (Kragujevac) 1.461
- Sani hil (Medijana) 1.440
* Republički geodetski zavod