Cene stanova u većim gradovima u Srbiji nastavile su da rastu i u trećem kvartalu minule godine. Beograd je i i dalje ubedljivi rekorder, a ne zaostaje ni starogradnja u Nišu i novogradnja u Novom Sadu.

U užem gradskom jezgru Beograda kvadrat stana u starogradnji dostiže gotovo 3.800 evra, koliko je zabeleženo u Starom gradu, uz godišnji rast od 13 odsto. Ipak, zanimljivo je da je u istoj opštini novogradnja znatno jeftinija - trenutno prosečno 3.419 evra po kvadratu, uz snažan pad od čak 23 odsto.

Najskuplja novogradnja u prestonici nalazi se na Savskom vencu s cenom od 4.575 evra, uz simboličan rast od svega jedan odsto, što sugeriše stabilizaciju cena na već vrlo visokom nivou. Suprotno tome, Vračar beleži snažan rast u oba segmenta - starogradnja je skuplja za 22 odsto (3.607 evra), dok je novogradnja porasla za čak 24 odsto, na 3.650 evra po kvadratu, što ovu opštinu svrstava među najdinamičnija tržišta u prestonici.

Beograd na vodi prednjači s cenama Foto: Shutterstock

Zemun ima jedan od najvećih skokova, kvadrat u starogradnji skuplji je za 22 odsto, a novogradnja za čak 19 odsto, s cenama od 2.673, odnosno 2.796 evra po kvadratu.

Sličan trend prisutan je i u Staroj Rakovici, gde je starogradnja poskupela za 26 odsto i iznosi 2.328, najviše među beogradskim opštinama, dok je novogradnja skuplja za 17 odsto i košta 2.661 evro. Na nivou većih gradova Beograd i dalje znatno odskače - prosečna cena kvadrata u starogradnji iznosi 2.691 evro, uz skok od 21 odsto, dok je novogradnja nešto jeftinija - 2.598 evra, ali sa skromnijim rastom od šest odsto.

Skuplje i na jugu

Zanimljivo je da su cene starih stanova u Nišu skočile za 15 odsto i kvadrat prosečno košta 1.569 evra, dok je s druge strane novogradnja porasla za samo dva odsto i ovde za kvadrat treba iskeširati 1.697 evra. Na jugu i u Kragujevcu kvadrat je i dalje znatno pristupačniji, ali i on beleži poskupljenje. Tako je tamošnja starogradnja porasla za 14 odsto, a novogradnja za sedam i kvadrat košta 1.566 evra.

Poskupeli kvadrati i na obodima Beograda Foto: Shutterstock, Google Maps

Za razliku od prestonice, u Novom Sadu cene su ujednačenije, pa starogradnja košta 2.278 evra i skočila je za 11 odsto, a novogradnja 2.250 evra i beleži poskupljenje od 12 odsto, što ukazuje na stabilno i uravnoteženo tržište.

Cene stanova u Beogradu

Opština Starogradnja Promena Novogradnja Promena

Stari grad 3.777 13 3.419 -23

Vračar 3.607 22 3.650 24

Novi Beograd 3.034 17 3.426 4

Savski venac 3.416 16 4.575 1

Zvezdara 2.933 16 2.787 11

Palilula 2.547 10 2.639 0

Voždovac 2.643 15 2.823 9

Zemun 2.673 22 2.796 19

Čukarica 2.454 16 2.814 1

Stara Rakovica 2.328 26 2.661 17 Da li će cene i dalje rasti

Ervin Pašanović iz Klastera nekretnina kaže za Kurir da ovo pojeftinjenje novogradnje u Starom gradu nije realna slika.

Ervin Pašanović o rastu cena nekretnina Foto: Kurir Televizija

- Izdato je čak 60 odsto manje građevinskih dozvola, jednostavno nema novih objekata nakon što su oni ekskluzivni prodati i ovi što su ostali ušli su u statistiku. Nemamo previše velikih investitora, dok klijenti traže više blokove nego pojedinačne zgrade, odnosno zahtevaju da imaju sve nadohvat ruke, od marketa do škole i sportsko-rekreativnog života. Takvih projekata je manje jer su skupi i duže se razvijaju. Cene nekretnina zato idu gore i dok je ponuda manja od potražnje, tako će biti - kaže Pašanović i dodaje da bi bilo dobro naći nove velike investitore, koji bi povećali ponudu.

Cene stanova u većim gradovima

Grad Starogradnja Promena Novogradnja Promena

Beograd 2.691 21 2.598 6

Novi Sad 2.278 11 2.250 12

Niš 1.569 15 1.697 2

Kragujevac 1.339 14 1.566 7

* Iznosi su u evrima

Cene kvadrata u luksuznim kompleksima Beograd na vodi (Savski venac) 4.823

Soul 64 (Novi Beograd) 3.95

Erport garden (Novi Beograd) 3.437

Kvart 64 (Novi Beograd) 3.417

Viktori gardens (Čukarica) 3.039

Nemanjin grad (Voždovac) 2.652

Vrtovi Ceraka (Rakovica) 2.636

Sanivil (Palilula) 2.368

Skver rezidens (Zemun) 2.295

Sajam korner (Novi Sad) 2.683

Skver garden (Novi Sad) 2.314

Atrijum rezidens (Novi Sad) 1.931

Tesla palas (Kragujevac) 1.497

Zelena oaza (Kragujevac) 1.461

Sani hil (Medijana) 1.440

* Republički geodetski zavod