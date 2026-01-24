Slušaj vest

Sveštenik Predrag Popović nedavno je govorio o značaju pristojnog i svečanog oblačenja prilikom odlaska u crkvu i odnosu vernika prema liturgiji kao najvažnijem duhovnom događaju.

Sveštenik se prisetio i žene koja se na liturgiji pojavila u trenerci, te naglasio da vernici koji dolaze na liturgiju treba da se obuku svečano.

- Kada čovek ide u crkvu trebalo bi da se obuče najlepše moguće i da obuče belo obavezno na sebe. Pogotovo kada ide nedeljom u crkvu, to je praznovanje vaskrsenja, onda je sve belo, zlatno, odežde u kojoj mi služimo su bele, zlatne, simbolizuju carstvo nebesko, predstavljaju carstvo nebesko - naveo je sveštenik i dodao:

- Jedna žena došla je u trenerci u crkvu, pitao sam je da li je pošla na trčanje. Rekoh joj: "Ne možeš tako, tako ideš kod kuće, tako ideš oko kuće, tako radiš oko kuće, ne možeš tako da ideš u crkvu. Ne možeš tako da ideš pred Gospoda."

Prisetio se i jevanđelja koje govori i o oblačenje:

- Kada je gospodar zvao da se napuni trpeza, pa je jedan ušao, on kaže: "A gde je tebi svadbeno ruho? Uhvatite ga, zvežite ga i izbacite. Izbacite ga u zatvor tamnicu."

Kaže da vernici moraju biti svesni gde idu.

- Sva ta lepa odela koje mi imamo u svojim ormarima, svako ima bar po jedno, ili košulju ili odelo, ne služi da kad idemo na venčanje kod nekog i krštenje pa da to oblačimo, nego služi kad idemo na liturgiju. Liturgija je iznad svega što postoji u životu. I to venčanje, i to krštenje, i sve te proslave izviru iz liturgije. Liturgija je nešto gde se čovek treba najlepše obući.