U selu Bačina kod Varvarina živi porodica Babić - majka Anđela, otac Marko i njihove tri ćerke: Helena (11), Lena (4) i Tara (2). Njihov dom je trošna kućica od blata, stara skoro sto godina, bez kupatila i vode, sa krovom koji svakodnevno preti da se uruši.

Podelili su svoju priču, snove i nadu da će zahvaljujući dobrim ljudima jednog dana dobiti novi, siguran dom. A pomaže im i humanitarna fondacija Humana srca ispred koje je govorila direktorka Nikolina Đujić:

Foto: Kurir Televizija

- Akcija je pokrenuta oko novogodišnjih praznika, sa namerom da ove godine porodica Babić dočeka Novu godinu u jednoj novoj kući. Kuća je iz 1930. godine. Ima samo dve ipo prostorije, krov koji preti svakog momenta da se sruši. Kuća sada nema kupatilo i toplu vodu - kaže Đujić.

Anđela kaže da joj najveći problem predstavlja što nemaju kupatilo i mogućnost da okupaju decu:

- Kupamo se tako što grejemo vodu, teško je. Kuća je mnogo stara. Strah me je za decu. Kad je suprug na poslu, najstarija ćerka mi pomaže, čuva devojčice. Sanjam da imam kuću, kupatilo i sredstava za decu.

Suprug Marko radi dva posla: u fabrici i moleraj. Tvrdi da mu je teško jer sa jednog posla trči na drugi, kasno dolazi kući, a decu slabu viđa:

Foto: Kurir Televizija

- Kuća je stara, moji preci nisu uspeli da uvedu vodu. Teško nam je da zagrejemo kuću. Imamo drva ali treba mnogo drva da obezbedimo kako bi se zagrejali.

Marko je veoma mlad ostao bez roditelja, gajila ga je tetka:

- Odrastao sam bez roditelja, borim se od samog početka sam. Nadam se da će nam preko humanitarne fondacije biti mnogo bolje.

Ćerka Helena je peti razred osnovne škole Sverti Sava, a ono o čemu mašta je svakako nova kuća:

- Zamišljam novu sobu koja ima krevet, orman, sto za učenje - rekla je Helena dodajući da joj je omiljeni predmet muzičko.

Foto: Kurir Televizija

Fondacija Humana srca ima dinarski račun u Banci poštanskoj štedionici i INO račun u srpskoj banci.

- Svi koji žele mogu uplatiti neki iznos kako bi pomogli nama i porodici Babić. Vidim da se ljudi javljaju, jutros smo imali 30% prikupljenih sredstava, sada imamo skoro 50%. Na sajtu humanasrca.rs postoji generisana uplatnica i na našoj instagram stranici možete to naći takođe.

Broj računa: 200-3474070101033-94

