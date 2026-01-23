Slušaj vest

Ministar prosvete prof. dr. Dejan Vuk Stanković, zajedno sa predsednikom opštine Arilje Predragom Maslarom, posetio je danas Osnovnu školu "Jezdimir Tripković” u Latvicama kod Arilja i poručio da su reformske aktivnosti Ministarstva prosvete usmerene na unapređivanje nastavnog procesa u skladu sa savremenim pedagoškim i metodičkim praksama, na stvaranje dobrih uslova za učenje i rad u svim školama i na jačanje nastavničkih kompetencija prosvetnih radnika.

On je nakon obilaska izrazio zadovoljstvo načinom rada u ovoj školi i istakao je kao primer pozitivne prakse jer kod učenika, kroz obogaćeni jednosmenski rad, učeničke zadruge i druge školske projekte razvija znanja, veštine i stavove koji su predviđeni standardima obrazovanja.

- Obogaćen jednosmenski rad je važan deo i budućnost obrazovnog sistema u osnovnim školama. On omogućava da se na najbolji mogući način ispuni i obrazovna i vaspitna funkcija škole. Doprinosi sticanju novih znanja i veština učenika, daje im mogućnost da razviju svoje talente i ima pozitivan uticaj na njihov razvoj - rekao je ministar.

Ministar Stanković u poseti školi u Arilju Foto: Ministarstvo Prosvete

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva prosvete tokom posete školi ministar Stanković je obišao čas gimnastike koji se realizuje u okviru obogaćenog jednosmenskog rada, razgovarao je sa učenicima iz učeničke zadruge, likovne, dramske i novinarske sekcije.

Ministar je pohvalio entuzijazam i posvećenost i zaposlenih i učenika i istakao važnost dobre

saradnje sa lokalnom samoupravom.

Ministar posetio školu u Arilju Foto: Ministarstvo Prosvete

Nakon obilaska škole, ministar se sastao sa direktorima ostalih škola iz opštine Arilje sa kojima je razgovarao o aktivnostima i planovima za naredni period, potrebama škola, kao i o izazovima sa kojima se susreću u upravljanju ustanovama.

Osnovna škola "Jezdimir Tripković" osnovana je pre 120 godina i jedna je od 400 osnovnih škola koje realizuje program obogaćenog jednosmenskog rada. Centralni deo programa obogaćenog jednosmenskog rada su dobro osmišljene aktivnosti kroz koje su učenici osnovnih škola angažovani nakon redovnih školskih obaveza, a putem kojih su razvijana njihova interesovanja i kreativnost.

Čitav koncept projekta zasnovan je na modelu učenja i provođenja slobodnog vremena kroz vaspitno-obrazovne aktivnosti koje su programirale škole imajući u vidu potrebe svojih učenika i ukupan kontekst u kome se razvijaju. Širenje ovog programa na sve osnovne škole u Srbiji strateška je aktivnost Ministarstva prosvete utvrđena u Strategijom obrazovanja 2020/30.