Ovakvom odlasku u penziju nakon 43 godine provedene u prosveti, Vesna Beloš iz Kikinde, učiteljica OŠ “Đura Jakšić”, nije se nadala. Poslednjeg radnog dana, kako i sama priznaje, nije joj bio neobičan dolazak roditelja 23 devojčica i dečaka, učenika četvrtog razreda.

Međutim, kad je izašla iz učionice usledio je šok, u najpozitivnijem smislu. Nekadašnji i sadašnji učenici, kao i njihovi roditelji, formirali su špalir. Aplauzi, osmesi, zagrljaji, cveće i suze. I tako sve do školskog dvorišta.

I tu iznenađenjima nije bio kraj. Vatromet za voljenu učiteljicu, bio je uvod u uručenje poklona i dolaska trubača. Učiteljica Vesna nije mogla da zadrži suze. Emocije su slomile njene nekadašnje i sadašnje đake, ali i Vesnine koleginice i kolege:

Ispraćaj učiteljice Vesne iz Kikinde

- Iskreno, ovako nešto nisam očekivala. Mislila sam da ću, kao i tokom prethodnih 35 godina, koliko sam u ovoj školi, izađi iz zgrade i dvorišta, a onda se uputiti kući. Dobila sam najveće priznanje koje jedan čovek može dobiti za svoj radni vek. Uvek sam se šalila i govorila da ću iz ove škole izaći sa muzikom. Ne znam ko je ovo sve organizovao... Vi ste moja divna deca. Uvek ćete biti u mom srcu. Nikada nisam prestala da mislim i na moje bivše đake - poručila je vidno uzbuđena učiteljica Vesna Beloš, a potom se posebno obratila devojčicama i dečacima četvrtog razreda: