U okviru akcije "Karavan zdravlja", koju realizuje Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, u Kladovu i Majdanpekuodržani su besplatni preventivni kardiološki pregledi koji su naišli na izuzetno veliki odziv građana, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

karavan zdravlja2.jpg
Cilj je da građani na vreme otkriju eventualne rizike. Foto: Ministarstvo zdravlja

Profesor dr Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja, koji je zajedno sa lekarima ovih zdravstvenih ustanova obavljao preglede, istakao je da je odziv građana u Kladovu i Majdanpeku još jedna potvrda da svest o značaju prevencije u Srbiji iz godine u godinu raste.

- Prevencija je najvažniji korak u očuvanju zdravlja. Upravo zato je Ministarstvo zdravlja na čelu sa ministrom Zlatiborom Lončarompreventivu postavilo na vrh svojih prioriteta. Jer ljudi često dolaze kod lekara tek kada se pojave ozbiljni simptomi, a cilj Karavana zdravlja je upravo da građanima omogućimo da na vreme otkriju eventualne rizike i dobiju savete kako da unaprede svoj stil života. Veliko interesovanje u Kladovu i Majdanpeku pokazuje da smo na dobrom putu - rekao je profesor Tasić.

U Kladovu i Majdanpeku veliko interesovanje za preventivne preglede u okviru Karavanu zdravlja Foto: Ministarstvo zdravlja

Karavan zdravlja je za godinu dana postojanja obišao više od 60 gradova i opština širom Srbije, u svakoj od njih održane su edukativne tribine o značaju prevencije kardiovaskularnih bolesti, kao i besplatni preventivni pregledi građana.

Karavan zdravlja u Trsteniku 2.jpg
cdbe61c4-8ff8-4e21-93b8-f1f6f1b50613.jpeg
Ćićevac.jpg
BANJA KOVILJAČA - Lekari i gradonačelnica.JPG