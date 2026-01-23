Veliko interesovanje građana Kladova i Majdanpeka za preventivne preglede! Dr Tasić: Prevencija je najvažniji korak u očuvanju zdravlja!
U okviru akcije "Karavan zdravlja", koju realizuje Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, u Kladovu i Majdanpekuodržani su besplatni preventivni kardiološki pregledi koji su naišli na izuzetno veliki odziv građana, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.
Profesor dr Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja, koji je zajedno sa lekarima ovih zdravstvenih ustanova obavljao preglede, istakao je da je odziv građana u Kladovu i Majdanpeku još jedna potvrda da svest o značaju prevencije u Srbiji iz godine u godinu raste.
- Prevencija je najvažniji korak u očuvanju zdravlja. Upravo zato je Ministarstvo zdravlja na čelu sa ministrom Zlatiborom Lončarompreventivu postavilo na vrh svojih prioriteta. Jer ljudi često dolaze kod lekara tek kada se pojave ozbiljni simptomi, a cilj Karavana zdravlja je upravo da građanima omogućimo da na vreme otkriju eventualne rizike i dobiju savete kako da unaprede svoj stil života. Veliko interesovanje u Kladovu i Majdanpeku pokazuje da smo na dobrom putu - rekao je profesor Tasić.
Karavan zdravlja je za godinu dana postojanja obišao više od 60 gradova i opština širom Srbije, u svakoj od njih održane su edukativne tribine o značaju prevencije kardiovaskularnih bolesti, kao i besplatni preventivni pregledi građana.