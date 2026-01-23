Slušaj vest

U okviru akcije "Karavan zdravlja", koju realizuje Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, u Kladovu i Majdanpekuodržani su besplatni preventivni kardiološki pregledi koji su naišli na izuzetno veliki odziv građana, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Cilj je da građani na vreme otkriju eventualne rizike. Foto: Ministarstvo zdravlja

Profesor dr Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja, koji je zajedno sa lekarima ovih zdravstvenih ustanova obavljao preglede, istakao je da je odziv građana u Kladovu i Majdanpeku još jedna potvrda da svest o značaju prevencije u Srbiji iz godine u godinu raste.

- Prevencija je najvažniji korak u očuvanju zdravlja. Upravo zato je Ministarstvo zdravlja na čelu sa ministrom Zlatiborom Lončarompreventivu postavilo na vrh svojih prioriteta. Jer ljudi često dolaze kod lekara tek kada se pojave ozbiljni simptomi, a cilj Karavana zdravlja je upravo da građanima omogućimo da na vreme otkriju eventualne rizike i dobiju savete kako da unaprede svoj stil života. Veliko interesovanje u Kladovu i Majdanpeku pokazuje da smo na dobrom putu - rekao je profesor Tasić.

