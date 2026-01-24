Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave dan posvećen Prepodobnom Teodosiju Velikom. Teodosije je rođen u oblasti Kapadokije, u selu Mogariasi. Kao mladić posetio je Simeona Stolpnika, koji ga blagoslovio, i prorekao mu veliku slavu duhovnu.

S kadionicom, u koju je stavio hladan tamjan, Teodosije je tražio mesto gde bi se nastanio i osnovao manastir, i zaustavi se onde gde se ugljevlje razgori samo od sebe.

Tu se nastanio i otpočeo podvizavati. Uskoro se sabra oko njega mnogo monaha raznih jezika. Zato je on sagradio po jednu crkvu za svaki jezik, te se tako istovremeno služilo i pojala slava Božja na grčkom, jermenskom, gruzijskom itd.

No u dan pričešća sva bratija sabirala se u veliku crkvu u kojoj se služilo na grčkom jeziku. Trpeza je bila zajednička za sve, zajednička i sva imovina, zajednički trud, zajedničko trpljenje a neretko i - gladovanje.

Danas izgovorite ove reči:

Potocima tvojih suza besplodnu pustinju si obrađivao i uzdasima iz dubine duše, umnožio si velikim trudom svoje talante.

Bio si svećnjak svetu, sijajući svojim čudesima, Teodosije oče naš: Moli Hrista Boga, da spase duše naše.

Upokojio se mirno u Gospodu kada mu beše sto pet godina od rođenja (529. godine).