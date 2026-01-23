Slušaj vest

„Prioritet za gotovo sva udaljenija i manja sela, pa i za Kruščicu je bez sumnje lokalna infrastruktura, a uporedo sa tim i odgovor na pitanje koje sve muči - kako optimalno proizvesti i efikasno prodati sopstvene proizvode, a to sve zajedno predstavlja realan preduslov da mladi ne odlaze“, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić u razgovoru sa žiteljima ariljskog sela Kruščica i dodao „ Lepa i radosna vest je da i u ovako malom selu u prošloj godini imamo četiri bebe“.

Ministar je sa saradnicima i u prisustvu predsednika opštine Predraga Maslara, obišao meštane jednog od najudaljenijih sela Arilja, gde je kroz neposredan razgovor sa stanovnicima ovog i okolnih sela čuo iz prve ruke kako žive, čime su zadovoljni, a šta im nedostaje. Ovo selo jedno je od ukupno 22 naseljena mesta opštine Arilje i broji oko 180 domaćinstava.

Prema rečima Boža Petrovića, predsednika Mesne zajednice Kruščica, najveći problem u ovom i okolnim selima su neasfaltirani putevi, kao i loše stanje jedinog Seoskog doma kulture.

„Kao prostorije Mesne zajednice koristimo čekaonicu ambulante u koju jednom nedeljno dolazi doktor. Naše selo jeste malo, ali imamo osmogodišnju osnovnu školu koju trenutno pohađa 27 đaka i što je još važnije i posebno nas raduje da posle duže vremena u selu imamo četiri bebe. To je još jedan znak da se stvari menjaju na bolje“, rekao je Petrović i dodao da se njegove komšije uglavnom bave malinarstvom, na parcelama oko 20 do 30 ari, kao i gajenjem krompira i ovčarstvom, ali bi trebalo mnogo još raditi na unapređenju i plasmanu toga što se proizvede.

„Lokalna samouprava čini sve da na najbolji i najoptimalniji način u saradnji sa mesnim zajednicama rešava sva pitanja, pa i komunalna, u skladu sa svojim realnim finansijskim mogućnostima“, rekao je predsednik opštine Maslar.