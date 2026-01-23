RHMZ izdao upozorenje na još jedan talas ledene kiše i snega! Prethodno objavili posebno upozorenje, odmah reagovale nadležne službe
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je novu prognozu vremena na ledenu kišu. U Timočkoj Krajini u subotu, 24. januara, oblačno, hladno i tmurno, u drugom delu dana sa ledenom kišom ili zrnastim snegom pa se lokalno očekuje i pojava poledice.
Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će u košavskom području i na planinama imati i olujne udare, a na jugu Banata kratkotrajno i orkanske - do 100 km/h.
Kada je reč o ostatku Srbije biće malo ili umereno oblačno, osim na istoku Srbije i severu Vojvodine gde će se zadržati oblačno vreme.
Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, uveče i tokom noći u košavskom području u pojačanju.
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je prethodno hidrološko upozorenje da je na rekama Tamiš i Tisa osmotren ledostaj, a Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" saopštilo je danas da je vodostaj Velike Morave u porastu, vodostaj Tise u stagnaciji, a vodostaji Save i Dunava u opadanju.
RHMZ navodi da je na Tisi kod Novog Kneževca i Sente osmotren ledostaj od 50 do 70 odsto širine rečnog korita, a kod Novog Bečeja priobalni led sa tendencijom smanjenja ledenih pojava.
Na Tamišu kod Jaše Tomića osmotren je ledostaj na 100 odsto širine rečnog korita.
Na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.
JVP "Srbijavode" navelo je u objavi na sajtu da je vodostaj Velike Morave u manjem porastu sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna dva dana, kao i da je vodostaj Tise u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Dunava je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna četiri dana, a vodostaj Save u opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna četiri dana.
"Vodostaji na Dunavu su u domenu niskih i srednje niskih, na Savi u domenu srednjih i srednje niskih, na Tisi u domenu srednjih, domenu srednjih, a na Velikoj Moravi u domenu srednje niskih vrednosti za ovo doba godine", navodi se u objavi.
Vreme narednih dana
Sutra ujutru ponegde slab mraz, a po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne i južne Srbije kratkotrajna magla. Tokom dana malo toplije, pre podne sa dužim sunčanim intervalima, posle podne i uveče prolazno naoblačenje sa jugozapada koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, u košavskom području povremeno i jak, a krajem dana na jugu Banata i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od -2 do 3 °S, a najviša dnevna od 7 do 12 °S.
U nedelju vetrovito, duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će u košavskom području imati olujne udare, a na jugu Banata kratkotrajno i orkanske - oko 100 km/h. U ponedeljak vetar u slabljenju i skretanju na severozapadni.
U nedelju i tokom sledeće sedmice promenljivo, a kiša i lokalni pljuskovi očekuju se u nedelju u svim, a u ponedeljak samo u istočnim, jugoistočnim i južnim predelima Srbije.