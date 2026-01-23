Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je novu prognozu vremena na ledenu kišuU Timočkoj Krajini u subotu, 24. januara, oblačno, hladno i tmurno, u drugom delu dana sa ledenom kišom ili zrnastim snegom pa se lokalno očekuje i pojava poledice.

Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će u košavskom području i na planinama imati i olujne udare, a na jugu Banata kratkotrajno i orkanske - do 100 km/h.

Kada je reč o ostatku Srbije biće malo ili umereno oblačno, osim na istoku Srbije i severu Vojvodine gde će se zadržati oblačno vreme.
Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, uveče i tokom noći u košavskom području u pojačanju.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je prethodno hidrološko upozorenje da je na rekama Tamiš i Tisa osmotren ledostaj, a Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" saopštilo je danas da je vodostaj Velike Morave u porastu, vodostaj Tise u stagnaciji, a vodostaji Save i Dunava u opadanju.

RHMZ navodi da je na Tisi kod Novog Kneževca i Sente osmotren ledostaj od 50 do 70 odsto širine rečnog korita, a kod Novog Bečeja priobalni led sa tendencijom smanjenja ledenih pojava.

Na Tamišu kod Jaše Tomića osmotren je ledostaj na 100 odsto širine rečnog korita.

Screenshot 2026-01-23 192441.jpg
Foto: RHMZ Printscreen

Na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

JVP "Srbijavode" navelo je u objavi na sajtu da je vodostaj Velike Morave u manjem porastu sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna dva dana, kao i da je vodostaj Tise u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna četiri dana.

Vodostaj Dunava je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna četiri dana, a vodostaj Save u opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna četiri dana.

"Vodostaji na Dunavu su u domenu niskih i srednje niskih, na Savi u domenu srednjih i srednje niskih, na Tisi u domenu srednjih, domenu srednjih, a na Velikoj Moravi u domenu srednje niskih vrednosti za ovo doba godine", navodi se u objavi.

Vreme narednih dana

Sutra ujutru ponegde slab mraz, a po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne i južne Srbije kratkotrajna magla. Tokom dana malo toplije, pre podne sa dužim sunčanim intervalima, posle podne i uveče prolazno naoblačenje sa jugozapada koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, u košavskom području povremeno i jak, a krajem dana na jugu Banata i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od -2 do 3 °S, a najviša dnevna od 7 do 12 °S.

Screenshot 2026-01-23 192627.jpg
Foto: RHMZ

U nedelju vetrovito, duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će u košavskom području imati olujne udare, a na jugu Banata kratkotrajno i orkanske - oko 100 km/h. U ponedeljak vetar u slabljenju i skretanju na severozapadni.

U nedelju i tokom sledeće sedmice promenljivo, a kiša i lokalni pljuskovi očekuju se u nedelju u svim, a u ponedeljak samo u istočnim, jugoistočnim i južnim predelima Srbije.

