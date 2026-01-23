Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić dvodnevnu posetu Zlatiborskom okrugu započeo je danas obilaskom 22. pešadijskog bataljona Druge brigade kopnene vojske u kasarni “Petar Leković” u Požegi.

Zamenik komandanta 22. pešadijskog bataljona major Marko Gligorić predstavio je ministru odbrane težišne zadatke jedinice i planove za naredni period.

Ministar Gašić obišao je smeštajne kapacitete vojnika i tom prilikom istakao značaj ulaganja u podizanje standarda pripadnika Vojske Srbije.

1/11 Vidi galeriju Ministar odbrane u poseti Zlatiborskom okrugu Foto: Ministarstvo odbrane

- Današnji obilazak bio je prilika da se neposredno uverimo koliko posvećeno i odgovorno pripadnici 22. pešadijskog bataljona izvršavaju dodeljene zadatke. Vojska Srbije je oslonac bezbednosti države, a naša obaveza je da kontinuirano ulažemo u ljude, uslove rada i smeštaja, kako bismo našim pripadnicima omogućili da svoju dužnost obavljaju u najboljim uslovima. Ulaganja u infrastrukturu, obnovu smeštajnih kapaciteta i savremene uslove života i rada deo su šire strategije jačanja odbrambenog sistema i jasna poruka da država brine o svakom svom vojniku – naglasio je ministar odbrane.

Ističući da jačanjem naše Vojske jačamo i našu državu ministar Gašić rekao je da je neizmerno ponosan na svakog pripadnika sistema odbrane koji časno služi svojoj zemlji i dodao da će se nastaviti sa daljim ulaganjem i unapređenjem Vojske Srbije.

Ministar odbrane obišao je Spomen sobu i bogoslužbeni prostor u kasarni „Petar Leković“.