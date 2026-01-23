Ministar Gašić u poseti Zlatiborskom okrugu: Obišao 22. pešadijski bataljon Druge brigade kopnene vojske u kasarni “Petar Leković” u Požegi
Ministar odbrane Bratislav Gašić dvodnevnu posetu Zlatiborskom okrugu započeo je danas obilaskom 22. pešadijskog bataljona Druge brigade kopnene vojske u kasarni “Petar Leković” u Požegi.
Zamenik komandanta 22. pešadijskog bataljona major Marko Gligorić predstavio je ministru odbrane težišne zadatke jedinice i planove za naredni period.
Ministar Gašić obišao je smeštajne kapacitete vojnika i tom prilikom istakao značaj ulaganja u podizanje standarda pripadnika Vojske Srbije.
- Današnji obilazak bio je prilika da se neposredno uverimo koliko posvećeno i odgovorno pripadnici 22. pešadijskog bataljona izvršavaju dodeljene zadatke. Vojska Srbije je oslonac bezbednosti države, a naša obaveza je da kontinuirano ulažemo u ljude, uslove rada i smeštaja, kako bismo našim pripadnicima omogućili da svoju dužnost obavljaju u najboljim uslovima. Ulaganja u infrastrukturu, obnovu smeštajnih kapaciteta i savremene uslove života i rada deo su šire strategije jačanja odbrambenog sistema i jasna poruka da država brine o svakom svom vojniku – naglasio je ministar odbrane.
Ističući da jačanjem naše Vojske jačamo i našu državu ministar Gašić rekao je da je neizmerno ponosan na svakog pripadnika sistema odbrane koji časno služi svojoj zemlji i dodao da će se nastaviti sa daljim ulaganjem i unapređenjem Vojske Srbije.
Ministar odbrane obišao je Spomen sobu i bogoslužbeni prostor u kasarni „Petar Leković“.
Današnjem obilasku prisustvovali su pomoćnik ministra za materijalne resurse Nenad Miloradović, zamenik komandanta Kopnene vojske brigadni general Vladan Milosavljević, komandant Druge brigade kopnene vojske brigadni general Nebojša Nedeljković i šef Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović.