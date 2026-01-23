Tek nešto više od 50,000 dece i mladih primilo HPV vakcinu

Slušaj vest

HPV vakcina je u Srbiji besplatna i dostupna, ali za gotovo četiri godine sprovođenja imunizacije o trošku države, u potpunosti je vakcinisano svega 50.280 dece i mladih.

Rak grlića materice je jedini malignitet koji se može sprečiti imunizacijom uz redovne preventivne preglede. Ipak, Srbija je i dalje među vodećim evropskim zemljama po broju obolelih i godišnje 1 500 žena dobije dijagnozu a 700 izgubi bitku sa bolešću.

Za Kurir televiziju govorili su dr Marijana Milošević Kovačević, rukovodilac u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije i dr Fabio Skano, direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji.

Kako je Marijana istakla, najbolji period za HPV vakcinaciju je ili pre prvog seksualnog odnosa ili do 19. godine.

HPV vakcina uskoro kao status obaveze

- Jako je važno podeliti svest pre svega našeg stanovništva, onkologa i majki koja treba decu da odvedu na vakcinaciju i sama školska deca treba da shvate razloge zbog čega je bitno da se vakcinišu, a najbolje je to uraditi pre prvog seksualnog odnosa ili do 19. godine. Ono što je bitno jeste da je obezbeđeno od strane fonda da bi ova vakcina trebalo, s obzirom na njenu učinkovitost koja je dokazana u Švedskoj i Danskoj, da dobije status obaveze kao i ostale vakcine - rekla je Mirjana.

dr Marijana Milošević Kovačević, rukovodilac u Institut za onkologiju i radiologiju Srbije Foto: Kurir Televizija

Fabio je, za Kurir televiziju, izjavio da po prvi put imaju instrumente, delotvorne vakcine i skrining koji omogućavaju iskorenjivanje jedne vrste raka.

"U Australiji po prvi put nije registrovan ni jedan slučaj obolelih od raka grlića materice"

- Po prvi put imamo instrumente koji omogućavaju da se iskoreni jedna vrsta raka, delotvornu vakcinu i skrining koji doprinosi ranom otkrivanju bolesti. Podaci iz studije nam pokazuju da su ovi programi dali rezultate, jer na primer Australija je po prvi put prijavila da nije registrovan ni jedan slučaj raka grlića materice kod mladih žena, dok po nekim sprovedenim studijama kod devojčica od 12 i 13 godina koje nisu primile vakcinu takođe nije pronađen ni jedan slučaj obolelih - rekao je Fabio.

dr Fabio Skano, direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Foto: Kurir Televizija

Lekari i stručnjaci pokrenuli inicijativu za veću HPV vakcinaciju! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs