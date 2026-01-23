Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišao je danas Policijsku upravu u Prijepolju i Vatrogasno-spasilačko odeljenje u toj opštini u kojoj je na snazi bila vanredna situacija zbog ekstremnih vremenskih prilika koje su početkom godine pogodile Srbiju.

Tokom ove posete koja se realizuje u okviru priprema za sutrašnju sednicu Vlade Republike Srbije, ministar je razgovarao sa načelnikom policijske uprave i predstavnicima Sektora za vanredne situaciju o stanju bezbednosti imajući u vidu, kako je istakao, brojne izazove sa kojima se zbog geostrateškog položaja i strukture stanovništva ova opština suočava, kao i o ekstremnim vremenskim prilikama u proteklim nedeljama.

- Ono što sam obećao prošli put kada smo razgovarali, a na molbu načelnika Policijske uprave u Prijepolju, Uprava granične policije je izašla u susret i ustupila čamac koji je ovde nedostajao, imajući u vidu veliku vodenu površinu, kao i da ovde nedostaju plovila što će imati velike koristi za pripadnike policijske uprave koji rade na ovom terenu - istakao je Dačić koji je pohvalio pripadnike ove policijske uprave, kao i Vatrogasno-spasilačkog odeljenja na efikasnom angažovanju i zaštiti građana i njihove imovine tokom vanredne situacije kada je pretilo i veće izlivanje reke Lim.