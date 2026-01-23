Luka Đ. Stojanović (2) je rođen u 37,4GN hitnim carskim rezom. Po rođenju je preveden na IMD gde je lečen 20 dana. Mehanička ventilacija primenjivana je 2 dana po rođenju, zatim O2 th preko kanile još 4 dana nakon čega je postao respiratorno stabilan.

Luka je sa 3 meseca uključen u intenzivne fizikalne, radne i hidroterapije, dok je sa 20 meseci započeto sprovođenje logopedskih tretmana. U planu je i uvođenje defektoloških tretmana. U narednom periodu potreban je intenzivan rad na poboljšanju senzomotornih sposobnosti. S obzirom na visoke troškove terapija i rehabilitacija, potrebna je pomoć humanih ljudi u vidu donacija.