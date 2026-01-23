Slušaj vest

Luka Đ. Stojanović (2) je rođen u 37,4GN hitnim carskim rezom. Po rođenju je preveden na IMD gde je lečen 20 dana. Mehanička ventilacija primenjivana je 2 dana po rođenju, zatim O2 th preko kanile još 4 dana nakon čega je postao respiratorno stabilan.

Ustanovljena je dijagnoza spastičke hemiplegične cerebralne paralize (G80.2 Paralysis cerebralis spastica hemiplegica), druge označene urođene anomalije mozga (Q04.8 Malformationes cerebri congenitae aliae, specificatae) i arteriovenska malformacija precerebralnih sudova (Q28.0 Malformatio vasorum arteriovenosorum praecerebralium).

Luka je sa 3 meseca uključen u intenzivne fizikalne, radne i hidroterapije, dok je sa 20 meseci započeto sprovođenje logopedskih tretmana. U planu je i uvođenje defektoloških tretmana. U narednom periodu potreban je intenzivan rad na poboljšanju senzomotornih sposobnosti. S obzirom na visoke troškove terapija i rehabilitacija, potrebna je pomoć humanih ljudi u vidu donacija.

Sredstva su potrebna za fizikalne terapije, hidroterapije, logopedske i defektološke tretmane, specijalističke preglede, laboratorijske analize.

Screenshot 2026-01-23 170736.jpg
Foto: Budi Human

Za Lukin napredak! Budimo humani!

Uplatom na dinarski račun: 160-6000002376831-26

Uplatom na devizni račun: 160-6000002378039-88

IBAN: RS35160600000237803988

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

