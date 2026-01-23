Trilateralni pregovori Ukrajine, Rusije i SAD počeli su u Abu Dabiju i planirano je da traju dva dana. Cilj je pronalaženje političkih rešenja za okončanje rata između Ukrajine i Rusije koji i dalje bukti. Vladimir Putin je naglasio da bez dogovora o teritorijama nema nade za postizanje dugoročnog mira, a Volodimir Zelenski je rekao da je Donbas ključni kao i da se širom zemlje vrši “energetski teror”, jer nema struje i grejanja na minus 20 stepeni. Pre nego što se završi ovaj rat, opasnost je da počne još jedan – intervencija Amerike u Iranu, iako je osnovan Odbor za mir na čelu sa Donaldom Trampom i izvesnim učešćem i Putina.

Tramp koji kaže da je rešio osam ratova, poručio je da je „velika flota“ pomorskih snaga SAD krenula prema Iranu, i da Vašington „pažljivo posmatra“ tu zemlju. Kaže: “Radije ne bih da vidim da se bilo šta desi, posmatramo ih vrlo pažljivo…”

Nikad se više nije pričalo o miru, a na delu bukte sukobi. Kakav rezultat može doneti trilaterala u Emiratima?