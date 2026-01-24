Slušaj vest

Svečanost povodom Dana Medija centra "Odbrana" održana je u petak u Domu Vojske Srbije u Beogradu na kojoj su uručene nagrade najboljim saradnicima, kao i pobedniku konkursa za novinarsku nagradu "Ivan Marković".

Čestitke povodom Dana Medija centra "Odbrana" uputili su ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

Načelnik Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane pukovnik Dalibor Tomić pozdravio je prisutne i čestitao svim dobitnicima priznanja poželevši im dalji uspeh u radu. On je tom prilikom naglasio da Medija centar "Odbrana" predstavlja ogledalo Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, da baštini dugu tradiciju i da je misija Medija centra da održava bliskost i povezanost naše vojske sa našim narodom.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Direktor Medija centra "Odbrana" pukovnik Miljan Milkić u svom obraćanju osvrnuo se na rezultate rada koji su obeležili godinu za nama te zahvalio saradnicima na nesebičnoj podršci u prethodnom periodu i sumirao značaj sve tri delatnosti ove ustanove.

"Pokušavajući da sažmem sve što u toku godine radi Medija centar 'Odbrana' biram reč – vidljivost. Sve što se u ovoj kući radi, u sve tri delatnosti kojima se suštinski bavimo – informativnoj, izdavačkoj i izlagačkoj, uz organizaciju događaja - okrenuto je javnosti i opisuje vreme u kome živimo", istakao je pukovnik Milkić.

Nagrada "Ivan Marković" ove godine dodeljena je autorskom timu Prve televizije – Ani Rajković, Marijani Stevanović i Milanu Kataniću – za emisiju "Vojna moć novog doba" iz ciklusa "Eksploziv". Nagradu je uručio državni sekretar Ministarstva odbrane Mile Jelić.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Medija centar "Odbrana" ostvario je tokom 2025. godine uspešnu saradnju sa brojnim državnim institucijama i ustanovama kulture, kao i sa istaknutim pojedincima koji su značajno doprineli njegovom ugledu i uspesima.

Priznanje za saradnika godine Medija centra "Odbrana" dodeljeno je pukovniku prof. dr Slobodanu Đukiću, dugogodišnjem saradniku u svim segmentima vojnog izdavaštva, a Plaketu Ministarstva odbrane mu je uručio načelnik Uprave za odnose sa javnošću.

Za saradnika godine u okviru novinarsko – informativne delatnosti proglašena je dr Marijana Mraović, načelnica Odeljenja arhivske građe otvorene za istraživače u Vojnom arhivu, za veliki broj tekstova u magazinu „Odbrana“ u okviru rubrike Istorija.

Kada je reč o Priznanju za najuspešnijeg saradnika u oblasti izdavačke delatnosti, načelnik Odeljenja za izdavačku delatnost Goran Janjić uručio je Plaketu Medija centra „Odbrana” pukovniku u penziji Ivanu Stamenovu, dugogodišnjem saradniku i autoru knjiga iz oblasti naoružanja i vojne tehnike.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Ovogodišnje Priznanje za saradnika godine u oblasti izlagačke delatnosti dodeljeno je Spomen-zbirci Pavla Beljanskog za izložbu „Bilo jednom u Beogradu... Svet Vidosave Kovačević“. Plaketu je kustosu izložbe Jasmini Jakšić Subić uručio direktor Medija centra „Odbrana“ pukovnik doc. dr Milkić.

Na proslavi je prikazan film o rezultatima rada Uprave za odnose sa javnošću i njenih ustanova u prethodnoj godini, a svečanost je dodatno uveličao i nastup Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“.

Svečanom skupu prisustvovali su članovi kolegijuma ministra odbrane, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i brojni gosti.