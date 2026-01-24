Obeležen Dan Medija centra "Odbrana": Svečanost održana u Domu vojske, u prisustvu velikog broja gostiju, dodeljene brojne nagrade
Svečanost povodom Dana Medija centra "Odbrana" održana je u petak u Domu Vojske Srbije u Beogradu na kojoj su uručene nagrade najboljim saradnicima, kao i pobedniku konkursa za novinarsku nagradu "Ivan Marković".
Čestitke povodom Dana Medija centra "Odbrana" uputili su ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.
Načelnik Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane pukovnik Dalibor Tomić pozdravio je prisutne i čestitao svim dobitnicima priznanja poželevši im dalji uspeh u radu. On je tom prilikom naglasio da Medija centar "Odbrana" predstavlja ogledalo Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, da baštini dugu tradiciju i da je misija Medija centra da održava bliskost i povezanost naše vojske sa našim narodom.
Direktor Medija centra "Odbrana" pukovnik Miljan Milkić u svom obraćanju osvrnuo se na rezultate rada koji su obeležili godinu za nama te zahvalio saradnicima na nesebičnoj podršci u prethodnom periodu i sumirao značaj sve tri delatnosti ove ustanove.
"Pokušavajući da sažmem sve što u toku godine radi Medija centar 'Odbrana' biram reč – vidljivost. Sve što se u ovoj kući radi, u sve tri delatnosti kojima se suštinski bavimo – informativnoj, izdavačkoj i izlagačkoj, uz organizaciju događaja - okrenuto je javnosti i opisuje vreme u kome živimo", istakao je pukovnik Milkić.
Nagrada "Ivan Marković" ove godine dodeljena je autorskom timu Prve televizije – Ani Rajković, Marijani Stevanović i Milanu Kataniću – za emisiju "Vojna moć novog doba" iz ciklusa "Eksploziv". Nagradu je uručio državni sekretar Ministarstva odbrane Mile Jelić.
Medija centar "Odbrana" ostvario je tokom 2025. godine uspešnu saradnju sa brojnim državnim institucijama i ustanovama kulture, kao i sa istaknutim pojedincima koji su značajno doprineli njegovom ugledu i uspesima.
Priznanje za saradnika godine Medija centra "Odbrana" dodeljeno je pukovniku prof. dr Slobodanu Đukiću, dugogodišnjem saradniku u svim segmentima vojnog izdavaštva, a Plaketu Ministarstva odbrane mu je uručio načelnik Uprave za odnose sa javnošću.
Za saradnika godine u okviru novinarsko – informativne delatnosti proglašena je dr Marijana Mraović, načelnica Odeljenja arhivske građe otvorene za istraživače u Vojnom arhivu, za veliki broj tekstova u magazinu „Odbrana“ u okviru rubrike Istorija.
Kada je reč o Priznanju za najuspešnijeg saradnika u oblasti izdavačke delatnosti, načelnik Odeljenja za izdavačku delatnost Goran Janjić uručio je Plaketu Medija centra „Odbrana” pukovniku u penziji Ivanu Stamenovu, dugogodišnjem saradniku i autoru knjiga iz oblasti naoružanja i vojne tehnike.
Ovogodišnje Priznanje za saradnika godine u oblasti izlagačke delatnosti dodeljeno je Spomen-zbirci Pavla Beljanskog za izložbu „Bilo jednom u Beogradu... Svet Vidosave Kovačević“. Plaketu je kustosu izložbe Jasmini Jakšić Subić uručio direktor Medija centra „Odbrana“ pukovnik doc. dr Milkić.
Na proslavi je prikazan film o rezultatima rada Uprave za odnose sa javnošću i njenih ustanova u prethodnoj godini, a svečanost je dodatno uveličao i nastup Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“.
Svečanom skupu prisustvovali su članovi kolegijuma ministra odbrane, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i brojni gosti.
Medija centar „Odbrana“ obeležava svoj Dan kao sećanje na 24. januar 1879. godine, kada je u Srbiji izašao prvi broj vojnog lista „Ratnik“, čiju tradiciju nastavlja magazin „Odbrana“.